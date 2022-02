Contramarcha en apoyo a la Corte: quiénes convocan a la movilización en Tribunales

Dirigentes opositores y profesores de derecho se movilizarán hoy a Plaza Lavalle a las 19 horas, el mismo lugar en el que el martes pasado estuvieron sectores vinculados al Frente de Todos para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema. En esta oportunidad, concurrirán sectores opositores en una suerte de contramarcha.

Alberto Fernández con Putin en Rusia: "Argentina tiene que dejar la dependencia del FMI, donde influye EEUU"

Mientras que hace dos días las consignas fueron "democratización de la Justicia" y "fin del lawfare", hoy será en "defensa de la independencia judicial".

"Más de 150 profesores de derecho de todo el país convocan a una marcha para el 3 de febrero a las 19 horas a la Plaza Lavalle, en defensa de la independencia judicial" sostuvo Luis Brandoni, uno de los que convoca.

El ex diputado radical, que no concurrirá porque está haciendo temporada en Mar del Plata, pidió que quienes sí lo hagan no lleven identificaciones partidarias. También agregó que "queremos vivir en libertad. El único sistema que lo garantiza es el republicano. Sin jueces independientes no hay república, libertad ni progreso". Otros dirigentes de Juntos por el Cambio que convocaron fueron Martín Tetaz, Graciela Ocaña y Ricardo López Murphy.

Pero no se trata de una movida propia de ese sector político. José Luis Espert, de Avanza Libertad, también convocó.

En este sentido publicaron un comunicado que sostiene que "la obsesión kirchnerista por domesticar la justicia es una constante, el único interés del actual oficialismo es el de tener un Poder Judicial integrado por ´jueces militantes´ para concluir en una justicia sumisa y dependiente del poder político".

Al igual que lo hicieron desde Juntos por el Cambio, este sector libertario propuso no llevar banderas políticas sino insignias argentinas, como una forma de no vincular de forma partidaria a la movilización.