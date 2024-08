Conflicto de aceiteros: sin acuerdo, las reservas continuarían en problemas la semana que viene

El paro de los trabajadores aceiteros por el momento no pareciera estar en camino de una resolución y todo hace pensar que, al menos en el arranque de la semana próxima, la situación no variará, lo que preocupa cada vez más a los empresarios del sector, al tiempo que complica cada vez más fuerte el ingreso de reservas al Banco Central.

Ni sindicatos ni empresarios bajan sus pretensiones, y por el momento todo indica que el conflicto se extenderá más allá de mañana a las 5 , hasta cuando está pautado el fin de la medida de fuerza que tiene paralizado al sector.

"Hasta el momento no tenemos novedades, no tenemos ningún tipo de propuesta", dijo Daniel Succi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo (SOEA), y destacó que "si no hay algún llamado que abra una mesa de diálogo" , nada cambiará.

Los sindicatos reclaman un salario mínimo y vital de $ 1.550.000.

Del lado empresario, en tanto, ya dijeron en más de una oportunidad que "todos los esfuerzos ya se hicieron", y que no hay demasiado más por hacer , una situación que pone las posibles negociaciones en punto muerto.

"Entramos en el cuarto día de paro y los sindicatos siguen sin atender. La industria aceitera se lamenta profundamente la falta de diálogo y voluntad real de llegar a un acuerdo. Es menester levantar la medida de fuerza para retornar a la mesa de negociación", señalaron desde CIARA-CEC, la cámaras que agrupan a los empresarios.

Además, apuntaron que " esta falta de vocación gremial le sigue descontando ingresos a miles de trabajadores aceiteros , que se sorprenderán al ver menguados sus ingresos a fin de este mes".

"A los transportistas les decimos lo mismo, y es que hay un solo responsable para los males que sufrirán sus familias este mes: los líderes sindicales, que tomaron medidas de fuerza intempestivas, sabiendo que nadie podía evitar que colapsen las rutas y las terminales", insistieron desde las cámaras.

La oferta de la industria

La medida de fuerza tiene impacto principalmente en las terminales ubicadas al norte de Rosario, sobre el río Paraná, donde se embarca más del 80% de las exportaciones agrícolas y agroindustriales de la Argentina . Hay cerca de 36 buques demorados.

La industria insiste con una oferta de aumento que supera la expectativa inflacionaria de los próximos meses: 12% a julio y 5% a septiembre, es decir un acumulado de 94% sobre una menor proyección de incrementos de precios.

Ante esto, los empresarios reclaman "que se levante la medida ahora y que los líderes sindicales vuelvan a la mesa de negociación para retomar el trabajo normal", una opción que hoy aparece como lejana.