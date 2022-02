Con Larreta de gira por el interior, Macri recibió a Patricia Bullrich en el sur

Aún no termina enero de 2022 pero los halcones y las palomas de la oposición ya se juegan el 2023: con un Horacio Rodríguez Larreta embarcado en una gira por el interior, con un paso clave por Córdoba este fin de semana, Mauricio Macri estuvo ayer con Patricia Bullrich.

Mauricio Macri no trabajará por su eventual candidatura durante 2022

El alcalde porteño visitó el terruño de Juan Schiaretti , un PJ que no pertenece al enclave K, y se volvió con una foto junto a un prócer del cuarteto, Carlos "La Mona" Jiménez. Almorzó con el cantante en medio de una visita al Festival de Cosquín y una agenda mediterránea de 48 horas. La "federalización" del jefe de Gobierno ya comenzó.

Larreta almorzó con el cantante de cuarteto

En paralelo, del otro lado, entre los "duros" del PRO, también hubo movimientos . Con las abiertas aspiraciones 2023 de la presidenta del PRO frente un Macri sobre el que pesan versiones de otra candidatura, el ex Jefe de Estado recibió a su ex ministra de Seguridad ayer durante tres horas.

Macri y Bullrich conversaron, según las fuentes, desde las 13 hasta las 16 en el complejo Cumelén de Villa La Angostura. Como todos los años, el ex Presidente pasa allí sus vacaciones . "Este año no es para hablar de candidaturas sino para acercarse a la gente" , reportaron como conclusión de la cumbre. Una forma de apaciguar los ánimos de cara a la larga carrera que se librará en Juntos por el Cambio.

Según confiaron, ambos coincidieron en que "no hay que adelantar los tiempos". En esa línea, agregaron, "el 2022 es una construcción colectiva de Juntos por el Cambio y del PRO".

Por otra parte, ambos dirigentes PRO hablaron de "profundizar un programa" de Gobierno y convocar no solo a técnicos sino a la sociedad a participar colectivamente de esta construcción.

"Se ganó en muchos lugares y es necesario mantener esa organización sin adelantar ninguna interna", fue el mensaje que comenzaron a repetir tras la cumbre, en referencia a las recientes elecciones legislativas en las que la oposición salió mejor en las urnas pero igual terminó generando más cortocircuitos que en una debilitada Casa Rosada.

En esa misma línea, pensando en la lógica electoral, al menos en el cónclave de Macri y Bullrich no dejaron trascender que haya habido ninguna evaluación por el principio de entendimiento entre el FMI y la administración de Alberto Fernández.

A diferencia del ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, que volvió a defender el préstamo stand by de u$s 44.000 millones que consiguió en su momento, el ex Presidente por ahora no emitió ninguna opinión pública sobre el anuncio de su sucesor.

Con base en el sur, Macri no sólo se dedica a descansar desde el cierre del año pasado. Tampoco Bullrich fue la única que viajó a reunirse con el mandatario. Incluso el fin de semana pasado, agasajó a Larreta. Fue el acercamiento después de que el alcalde hubiera apoyado una planificada PASO opositora 2023 (en eso coinciden ambos) pero sin Macri. "Nunca expresó esa vocación" , lo había desestimado como eventual precandidato en las próximas elecciones ejecutivas.

Recién comienza el 2022 que será de pura rosca.