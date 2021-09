Preocupado, el Gobierno refuerza su núcleo duro por pronóstico de menor asistencia a las PASO

Al igual que la oposición, en la Casa Rosada también vieron otro número de Corrientes y no sólo el abrumador 75% con el que fue reelecto Gustavo Valdés: quedó en aire tras los comicios provinciales el 34,27% del padrón que no concurrió a las urnas . A menos de dos semanas de las PASO, en el oficialismo estiman una menor asistencia electoral que, en función de prevalecer los núcleos duros de cada espacio, podría terminar beneficiando al Frente de Todos por sobre Juntos por el Cambio.

En las anteriores dos elecciones a gobernador, habían votado cerca el 80% de los correntinos habilitados; por lo que el 65.46% del domingo encendió las alarmas opositoras. La pandemia, la apatía, la campaña, la violencia del cierre campaña, eran todas hipótesis que circulaban pero e n los comicios provinciales anticipados se viene registrando una menor concurrencia, por lo que podría augurarse que en las primarias nacionales se repetirá el fenómeno.

Más allá de los errores no forzados de los últimos días y la revivida interna de Sergio Berni con Sabina Frederic en Seguridad, en el todismo venían el vaso medio lleno: el Olivosgate pasó a un segundo plano. Un consuelo entre tantas malas noticias que lograron moderar las expectativas de cara a los comicios.

Con este telón de fondo, desde Tecnópolis, Alberto Fernández encabezó ayer un acto de "relanzamiento" de la campaña, con todos los precandidatos, con un llamado a la militancia a salir a las calles para "demostrar en esencia lo que es" el Frente de Todos y generar una "explosión de confianza".

"Leía un tuit del 'Cuervo' (el camporista Andrés Larroque, ministro bonaerense) que decía me castigaban por no haber traicionado a Cristina. Yo no voy a traicionar ni a Cristina, ni a (Sergio) Massa, ni a Máximo (Kirchner), ni al pueblo que me votó", fue el grito de guerra del jefe de Estado.

Después del evento, en un despacho oficial lo sintetizaban como un mensaje al electorado propio, para reforzar el núcleo duro , en especial el bonaerense que, al calcularlo como mayor al de JxC, confían que les será suficiente para "ganar por un voto" el 12S.

Con un Tecnópolis colmado de carteles con cifras de gestión, en la recta final comenzará la búsqueda de los desencantados todistas que huyeron del macrismo en 2019 por la economía. Con la sucesión de errores propios, actuales o pasados que vuelve, como el Vacunatorio VIP o el cumpleaños en Olivos en plena cuarentena, en la Rosada lamentan que por ahora el Gobierno no haya logrado instalar un tema positivo.

Uno, por ejemplo, era que el monitor de Vacunación ya refleja que de las 28 millones de personas inoculadas, la mitad ya tienen ambas dosis. Justo la Justicia reactivó la causa, poco después de que el eyectado Ginés González García volviera a la marquesina por un escrache público. El Presidente defendió a su ex ministro de Salud. "Trabajamos muchísimo y preservamos la vida de los argentinos y argentinas", resumió.

Fernández aprovechó, además, para darle un público respaldo a Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada en Buenos Aires que surgió de su lapicera en negociación con la Vicepresidenta, que por ahora no tiene fecha para reaparecer en campaña.