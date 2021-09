Elecciones 2021: cómo retoma Vidal la campaña tras el triunfo en las PASO

Cotizaciones relacionadas

Tras el triunfo del domingo, María Eugenia Vidal se prepara para salir a la cancha y ganar las elecciones de noviembre. El objetivo que se puso junto a su equipo es ambicioso: retener las 10 bancas que hoy detentan Juntos por el Cambio por la Ciudad. No será fácil. Para ello, dedicarán estos dos meses a calar hondo en los barrios en los que el Frente de Todos se llevó la delantera. Además, tienen en la mira a los votantes de Javier Milei . La ventaja es que, ahora, Vidal lleva en su lista a Ricardo López Murphy que, con un tono moderado, aspirará a seducir a ese electorado, junto al otro economista que tiene un lugar protagónico en la lista: Martín Tetaz .



"Viene una semana de análisis de los resultados", dijeron desde el entorno de Vidal, luego del triunfo del domingo, en el que la lista que contaba con el aval de los principales referentes de JxC se alzara con más del 32% de los votos.

El primer objetivo es dilucidar en qué barrios tuvieron mejor y peor performance. Y en base a ello, accionar. Aunque ya dan por descontado que pondrán en marcha una estrategia puntual para la zona sur de la Ciudad, "único" lugar en el que el Frente de Todos ganó.

La principal novedad respecto de la campaña que rigió de cara a las PASO es que a la mesa se integrará López Murphy y sus candidatos. "Se va a amalgamar la estrategia con ellos y se va a rediseñar la campaña de cara a noviembre", explicaron desde el entorno de Vidal.

El segundo objetivo es captar los votos que se volcaron al libertario. Milei hizo una campaña para nada desdeñable, aunque la expectativa de que merme en noviembre existe. "Seguramente se diseñará una estrategia especial, que va a tener algo de voto útil ", reconocieron desde el equipo de JxC.

El equipo de Vidal dedicará esta semana a analizar cómo le fue en cada barrio porteño.

El propio Horacio Rodríguez Larreta dio una pista sobre este punto el domingo, cuando desde una conferencia de prensa que brindó Costa Salguero anticipó: "Agradezco a los que no nos votaron pero, para nosotros, es un llamado de atención. Nos dice algo que para mí es fundamental, es casi una filosofía de vida, y es que siempre podemos mejorar por más orgullosos que podamos estar de lo que hicimos".

Y continuó: "Desde hoy mismo vamos a salir con mucha humildad a escuchar a la gente, a ver qué podemos hacer mejor, a ver por qué no fueron a votar quienes no fueron a votar, a ver por qué votaron otras expresiones de la oposición aquellos que no nos votaron a nosotros y sobre eso vamos a ir elaborando las propuestas".

Para este universo, la pelea va a quedar en manos de las dos espadas económicas que la lista de JxC lleva: Tetaz y el Bulldog. "Por eso era importante que López Murphy tenga un lugar preponderante en la lista, entre los primeros cinco", recalcaron desde el entorno de Vidal.

mismo discurso

Más allá de las estrategias que pongan en marcha en pos de mejorar los performance, no habrá grandes cambios en las propuestas. "Los temas son claros, no habrá modificación en la línea discursiva", anticiparon a El Cronista.

Las propuesta, de cara a las elecciones de noviembre, serán las mismas.

"Creemos que se ha dado en la tecla en los temas que le preocupan a la gente: educación, situación económica, salud, empleo. Son los temas que está demandando la ciudadanía y por eso fue acompañada la propuesta de María Eugenia en las PASO", dijeron desde su entorno.

La lista de Vidal presentó un paquete de iniciativas que llevarán bajo el brazo el día que lleguen al Congreso. La veintena de propuestas que los ahora candidatos proponen se centran en tres ejes: terminar con los privilegios, educación y economía (con el ojo puesto en los jóvenes y las pymes).