Cómo pedir un préstamo con Cuenta DNI y cuáles son los requisitos
La billetera digital ofrece una línea de créditos personales destinada a otorgar financiamiento a todos sus usuarios. Cuáles son las tasas.
En una nueva iniciativa pensada para otorgarle financiamiento a todos los clientes de la billetera virtual, el Banco Provincia ofrece una nueva línea de préstamos para usuarios de Cuenta DNI.
"Ahora las personas usuarias de Cuenta DNI mayores de 18 años pueden gestionar un préstamo desde la misma aplicación de forma simple y rápida. Solo deben ingresar al botón especial y en pocos pasos pueden obtener un préstamo ya aprobado, que se acredita dentro de las 24 horas", informaron desde la entidad.
En relación con las condiciones de la oferta, señalaron que, al ingresar al botón de préstamos, cada usuario/a de la billetera encontrará una oferta crediticia con plazos y tasas personalizadas en función de su calificación y su vinculación con el banco.
El Préstamo Cuenta DNI comenzó a ofrecerse de forma gradual a las personas usuarias de la app durante las últimas semanas. Sin embargo, aquellos/as clientes/as que aún no vean esta posibilidad en su billetera digital igual pueden acceder al crédito a través del home banking.
"Con el Préstamo Cuenta DNI comienza una nueva etapa para la billetera digital favorita de las y los bonaerenses, porque a todas las opciones que brinda como medio de pago suma ahora la posibilidad de acceder a financiamiento y se posiciona como una aliada para el crecimiento personal de los 10 millones de personas que la utilizan en su vida cotidiana", dijo Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.
Uno de cada cuatro préstamos se otorga en plazos menores a un año
Cuenta DNI les permite a sus usuarios/as acceder a préstamos personales de forma rápida y sencilla a través de la app y a partir de junio incorporó plazos cortos de 3, 6 y 9 meses, una modalidad muy demandada debido a las ventajas que otorga, entre ellas, pagar menos intereses totales y tener menos exposición a un escenario económico cambiante.
Esta nueva modalidad tuvo una muy buena recepción entre las personas usuarias de la billetera digital: en pocos días se posicionó entre las preferencias y hoy 1 de cada 4 préstamos que se dan por la app tienen plazos menores a un año.
Paso a paso, cómo obtener un Préstamo Cuenta DNI
- Ingresar al botón de la aplicación con la propuesta y evaluar las condiciones. Hacer clic en "Confirmar".
- Tildar en "Aceptar los términos y condiciones" y "Leí el contrato de mutuo". Luego, hacer clic sobre "Confirmar".
- Leer detenidamente los términos y condiciones.
- Leer detenidamente el Contrato de Mutuo.
- Luego se pide un escaneo del rostro. Lo recomendable es elegir un lugar con iluminado. Colocar el rostro dentro del ovalo y cliquear en "Empezar".
- En la parte superior de la pantalla va a decir "Operación exitosa". El préstamo estará acreditado dentro de las siguientes 24 horas y el contrato se remitirá por mail.
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del sábado 6 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios