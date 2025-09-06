Cómo pedir un préstamo con Cuenta DNI y cuáles son los requisitos

En una nueva iniciativa pensada para otorgarle financiamiento a todos los clientes de la billetera virtual, el Banco Provincia ofrece una nueva línea de préstamos para usuarios de Cuenta DNI.

"Ahora las personas usuarias de Cuenta DNI mayores de 18 años pueden gestionar un préstamo desde la misma aplicación de forma simple y rápida. Solo deben ingresar al botón especial y en pocos pasos pueden obtener un préstamo ya aprobado, que se acredita dentro de las 24 horas", informaron desde la entidad.

En relación con las condiciones de la oferta, señalaron que, al ingresar al botón de préstamos, cada usuario/a de la billetera encontrará una oferta crediticia con plazos y tasas personalizadas en función de su calificación y su vinculación con el banco.

El Préstamo Cuenta DNI comenzó a ofrecerse de forma gradual a las personas usuarias de la app durante las últimas semanas. Sin embargo, aquellos/as clientes/as que aún no vean esta posibilidad en su billetera digital igual pueden acceder al crédito a través del home banking.

"Con el Préstamo Cuenta DNI comienza una nueva etapa para la billetera digital favorita de las y los bonaerenses, porque a todas las opciones que brinda como medio de pago suma ahora la posibilidad de acceder a financiamiento y se posiciona como una aliada para el crecimiento personal de los 10 millones de personas que la utilizan en su vida cotidiana", dijo Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

Uno de cada cuatro préstamos se otorga en plazos menores a un año

Cuenta DNI les permite a sus usuarios/as acceder a préstamos personales de forma rápida y sencilla a través de la app y a partir de junio incorporó plazos cortos de 3, 6 y 9 meses, una modalidad muy demandada debido a las ventajas que otorga, entre ellas, pagar menos intereses totales y tener menos exposición a un escenario económico cambiante.

Esta nueva modalidad tuvo una muy buena recepción entre las personas usuarias de la billetera digital: en pocos días se posicionó entre las preferencias y hoy 1 de cada 4 préstamos que se dan por la app tienen plazos menores a un año.

Paso a paso, cómo obtener un Préstamo Cuenta DNI