"Colapso económico antes de 2023": la advertencia de Hernán Lacunza por la crisis cambiaria

El exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se refirió este jueves a los desequilibrios económicos evidenciados por la crisis cambiaria de las últimas semanas, que llevó al dólar blue y a los instrumentos ligados a la divisa verde a cifras récords.

En declaraciones televisivas a TN, el principal referente económico del PRO advirtió que si el Ejecutivo nacional sigue "como las últimas seis semanas, hay un colapso económico antes del fin del Gobierno".

La presión sobre la gestión económica presidida por la ministra Silvina Batakis sigue en aumento. Los agentes económicos sostienen que la corrida cambiaria casi sin precedentes tendría más chances de frenarse si Cristina Kirchner saliera a apoyar formalmente los anuncios de Batakis sobre austeridad, y a comprometerse políticamente con los mismos.

Sin embargo, pese a la liquidación récord de divisas, el Banco Central muestra cada vez más dificultades para hacerse de esos dólares para robustecer sus reservas . Prueba de ello puede verse que solo este mes acumula ventas netas por u$s 980 millones, el peor julio de los últimos 20 años.

Hernán Lacunza alarmó al Gobierno sobre la economía: "Está explotando"

El último ministro de Hacienda de la presidencia de Mauricio Macri enfatizó en que "ya no hay tiempo. En las últimas semanas, lo que era una decadencia parsimoniosa entró en una pendiente de alta velocidad. Está explotando, no es que va a explotar. No puede haber otro mes igual que el último mes"

"Tienen que tomar medidas de fondo, sobre causas que generaron esta corrida: no podés gastar más de lo que tenés y financiarlo con emisión", dijo.

El exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Hernán Lacunza.

Sin embargo, estimó que el camino hacia un colapso económico es evitable: "Es ordenable, haciendo un programa y cumpliéndolo. Pero hace 90 días se anunció un plan en el acuerdo con el Fondo, y no se cumplió nada, ni la meta fiscal, ni la cambiaria, ni la monetaria".



Lacunza es uno de los principales candidatos a liderar el equipo económico en una eventual gestión nacional de los presidenciables del PRO.

LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR SILVINA BATAKIS

Este jueves se anunció que los turistas extranjeros podrán cambiar sus dólares en el mercado financiero a un precio superior al tipo de cambio del mercado de divisas común, en un intento por captar los dólares del sector que necesita urgentemente el banco central para incrementar sus reservas.



Esta, entre otras medidas anunciadas por Silvina Batakis, y el Banco Central, conducido por Miguel Pesce, fueron consideradas insuficientes para controlar la inestabilidad cambiaria por el exministro .

"El Gobierno tiene una corrida y solo atina a poner bálsamos transitorios, con un mal diagnóstico de las causas. Son decisiones transitorias de baja credibilidad", advirtió el exministro nacional y de la provincia de Buenos Aires.

"Si pasas dos años chamuyando que la emisión no genera inflación y que la deuda no importa si es en pesos, un día te levantas con 90% de inflación y con el dólar arriba de $300, agregó.

Por otro lado, Lacunza descartó la viabilidad de una devaluación a secas: "Hay que hacer un programa. Si dentro del programa hacés una medida que es devaluar para darle oxígeno al Banco Central, pero vas a dejar de emitir y de tener un agujero fiscal, tiene sentido. Si nada más devalúas, es peor".