"Colapso de divisas": el alarmante pronóstico sobre el futuro de la economía argentina que impactará en 2025

Un informe privado lanzó un alarmante pronóstico sobre la situación económica en Argentina y advirtió como uno de los posibles escenarios un " colapso por insuficiencia de divisas " en los próximos dos años. ¿Cuál será el impacto?

De acuerdo a la proyección del Gobierno, se espera para el 2025 un repunte del 5% en el crecimiento económico del país, en paralelo a la caída del 3,8% para este año.

Sin embargo, de acuerdo al análisis elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) Data, esta proyección del presidente Javier Milei no coincidirá con su programa dado que podría encontrarse frente a una falta de reservas internacionales.

¿Qué sucederá con el crecimiento económico en Argentina?



Desde el Celag advirtieron que " si la economía creciese al ritmo que prevé el presupuesto 2025, habría un colapso de divisas entre 2025 y 2026 dependiendo del escenario ".



En cambio, sostuvo que " si la economía se mantuviera estancada en 2025 y 2026, el riesgo mejora, pero no lo suficiente para que no exista un colapso por insuficiencia de divisas" .

En este sentido, explicaron que no existe " un ritmo de crecimiento compatible con la estabilidad ", porque el Gobierno apostó a un modelo de país vinculado a la " anemia económica, es decir, debilitar sin discriminación todas las actividades productivas ".

Según el Celag, en la actualidad se mantiene un modelo económico que combina " la apertura comercial con un sesgo importador ". En este marco, podrían ocurrir los siguientes escenarios de acuerdo al nivel de crecimiento con las reservas internacionales:



Nivel de crecimiento del 5%

De darse un crecimiento económico del 5% en 2025, el nivel de las reservas internacionales podría ir de u$s 10.400 a u$s 23.700 millones en el escenario más optimista. Mientras que, con un crecimiento del 5,5% en 2026, podría caer hasta u$s 11 millones.

" Ambos resultados son imposibles de realizar e indican que la economía podría colapsar por insuficiencia de reservas internacionales, incluso antes de concluir 2025 , detallaron.

Nivel de crecimiento de un 0%

Por otra parte, en el caso de que haya un estancamiento del PBI en 2025 y 2026, podrían acumularse hasta u$s 3.000 millones más que en 2024, pero también una caída de u$s 7000 millones de reservas internacionales.

" Por lo tanto, esta estimación nos indica que la economía de Milei no solo no resiste el crecimiento, sino tampoco el estancamiento ", remarcaron al plantear que la situación se repetiría en 2026.

Nivel de crecimiento de 2,5%

De darse este porcentaje, se podrán mantener las reservas por encima de los u$s 26.000 millones en el escenario más positivas, mientras que, de caer, será de unos u$s 17 millones.