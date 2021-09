Duro pronóstico de Zuchovicki sobre la economía del día después de las elecciones de noviembre

Tras la crisis institucional que generó una fractura en el Frente de Todos, por ahora salvada gracias al recambio de Gabinete dispuesto por el presidente Alberto Fernández, el Gobierno va a relanzar la gestión económica esta semana con un paquete de medidas de bolsillo cuyo objetivo final es revertir en noviembre los desfavorables resultados que obtuvo el oficialismo en las elecciones PASO.



Operativo Bolsillo, punto por punto: suba de salarios, Ganancias, 'IFE' segmentado y otras medidas



Puesto a evaluar las perspectivas de la economía argentina, el analista financiero Claudio Zuchovicki aseguró que "hay consenso en el empresariado de que no habrá mayor inversión hasta que no se aclare" la interna política en el Gobierno. E incluso advirtió que "podría haber ajuste vía precios".

"La duda era cómo llegaban a noviembre, ahora es cómo llegan a 2023": el duro análisis de Cachanosky



"¿Ustedes conocen pymes o empresas después de todo este escenario político que estén decididas a vender dólares o a endeudarse para crecer ? ¿Ustedes ven una lista de gente, aunque vende más, que tomen empleados? Entonces, yo puedo concluir que no va a aumentar la producción, que el PBI real no va a aumentar porque no va haber más producto", argumentó en una entrevista televisiva.



Máximo Kirchner: "Los nombres del Gabinete los decide Alberto"



En línea con otros especialistas, Zuchovicki planteó un escenario de incertidumbre para el día después de las elecciones legislativas de noviembre.

"Estoy en el peor trimestre de balanza comercial porque no tengo los dólares del campo , y necesito más producto, con lo cual va a haber restricción de importación. Entonces, podrán manejarlo de acá en noviembre, pero ‘el querer esto' en diciembre, enero, febrero, marzo, o abril va a tener una economía con una presión en el tipo de cambio oficial, una presión en la producción y una falta de inversión grande", sostuvo.

Dos curvas se dispararon y Alberto no logra contenerlas para las elecciones de noviembre



Tras enfatizar que el Gobierno tiene déficit fiscal y "no hay nadie que esté dispuesto a prestarle", se expresó preocupado por la emisión monetaria.

"Ahora van a tomar los derechos especiales de giro y le pagarán al FMI, pero van a emitir mucho más dinero para tratar de dar vuelta la elección a un costo enorme, porque voy a tener más pesos en la calle con menos producción y más puja para conseguir esos pesos", concluyó.

Las claves de los DEG: financiamiento, baja de déficit y señales en pagos al FMI