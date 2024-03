Claudio Zuchovicki alertó lo que no hay que hacer en esta situación económica: "Puede ser ruinoso"

Ante la nueva situación económica que atraviesa la Argentina, el analista financiero Claudio Zuchovicki detalló cómo ve a futuro la evolución de los principales indicadores y además dejó recomendaciones sobre qué no hay que hacer ante a este panorama.

"Van dos meses consecutivos sin déficit fiscal por lo que hay menos pesos, no hay plata. El mercado le cree, piensa que es sostenible. Las exportaciones le ganan a las importaciones y el BCRA compra dólares todos los días ", detalló Zuchovicki en dialogo con TN.

El especialista consideró que lo importante es "cómo destrabar la economía para que un industrial baje sus costos. Hay que ver cómo se incentiva a la inversión, hay que discutir Ingresos Brutos por ejemplo, porque sino somos caros" en sintonía con lo que apunta el Gobierno.

Claudio Zuchovicki alertó por algo que no hay que hacer en esta situación económica: "Puede ser ruinoso"

"Para que la economía vuelva a hacer una V corta y se reactive necesitás que el empleo tenga productividad y la empresa gane plata. Hay que bajar impuestos", sostuvo, algo que desde el Poder Ejecutivo buscan a pesar de la caída en la recaudación.

Qué no hay que hacer según Claudio Zuchovicki

El analista describió la situación en la que entró el país en los últimos meses con la recesión que comenzó en 2024 y que parece se extenderá por algunos meses más con la baja del consumo, además de la suba de precios que se duplicó desde la llegada de Javier Milei.

"Si desregulás la economía aparece la competencia. En recesión el que pierde menos es el que administra mejor los costos porque las ventas quedan constantes. Se discute la productividad, no es momento de stockearse", recomendó Zucho.

Javier Milei anticipó que la inflación estará por debajo del 15%: "Es un numerazo"

Además, alertó por una práctica que no hay que hacer: " No se endeuden. Esta tasa de interés es ruinosa para el futuro, puede ser barata para inflación pasada pero no para la que viene. Cuando los aumentos cesan no licuas, sino que agrandás el costo", aseguró.

Por esta advertencia, Zuchovicki recomendó no pagar el mínimo de la tarjeta ni pedir préstamos ya que anticipa que se puede desacelerar la escalada de precios y quedar las tasas muy altas frente a lo que serán el resto de los valores de la economía.