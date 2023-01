¿Cisne negro para el dólar? Cómo puede afectar la sequía el objetivo de reservas

El 2023 presenta varios desafíos para el Gobierno, que podría llegar a las elecciones presidenciales de octubre con un panorama económico complejo agravado por las malas condiciones climáticas producto del fenómeno conocido como "Triple Niña", que se traduciría en un aporte menor del campo a las arcas del Banco Central.

"La sequía que ya hizo estragos en la producción de la cosecha fina amenaza con seguir afectando la producción de la cosecha gruesa con estimaciones de recortes de las exportaciones y de las liquidaciones de divisas", consideró un informe al que accedió El Cronista de la consultora Aurum Valores .

Este año será el tercero consecutivo con el fenómeno climatológico de "La Niña", un proceso que reduce las precipitaciones y, junto con el cambio climático, produce sequías que golpean la producción agropecuaria.

¿Cisne negro? Cómo la sequía puede afectar al objetivo de reservas durante el 2023

"La cosecha fina de trigo fue una de las peores de los últimos 10 años, 50% abajo que el año pasado en el rinde afectado por la seca y las heladas, este panorama continuó y complicó la siembra de trigo temprano", describió Salvador Vitelli, contador público especializado en agronegocios y finanzas.

Dólar y cosecha: cómo pegará en las reservas la mala cosecha

Si en algo coinciden tanto Vitelli como Aurum es en el número de dólares que las arcas del BCRA se perderán por la sequía que afecta a la actividad agropecuaria: ambos esperan u$s 10 mil millones menos que en el 2022 por la escasez de lluvias.

Con otras variables incorporadas al cálculo, Aurum prevé que "la caída en el saldo de la cuenta corriente cambiaria sería del orden de los u$d 9.000 millones (pasaría de un superávit de casi u$s 4000 millones en 2022 a un déficit de u$s 5000 millones en 2023)".

Importaciones: el 'efecto SIRA' que preocupa a las empresas para una fecha clave



El aporte de dólares del campo será el más bajo en 5 años: cuáles son los factores más preocupantes



Otro de los especialistas que anticipan un panorama negro en el 2023 para los dólares que provienen del campo es Bull Market Brokers, quien adelantó a sus inversores: "La presión en el mercado comenzará a medida que la merma del trigo hacia Asia se profundice hacia finales de enero, con una caída importante en febrero y nulo en marzo. Es en este mes cuando el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) se resentirá y fuerte, contra un stock de maíz sensiblemente menor a 2022".



Vitelli coincide con este pronóstico y la complicación que tendrá el Gobierno en los primeros meses del año y sostuvo que "el puente va a ser más largo, pasa de ser de enero a marzo a trasladarse a mayo el ingreso fuerte del campo". El período de liquidación de la cosecha se retrasará dos meses y las divisas del dólar soja 2 deberán durar más.

"La producción de maíz temprano cayo 80% y esto deja a marzo y abril como meses críticos en MULC con un potencial de perdida de reservas muy alto", alertaron desde Bull Market Brokers.



¿Dólar soja 3?: las posibilidades que tiene el Gobierno de engrosar las reservas

Los especialistas consultados por El Cronista coincidieron en la necesidad de generar nuevos instrumentos cambiarios para incentivar al campo a que liquide los últimos stocks a la espera de la nueva cosecha 2023 que se demorará en un año electoral que siempre acarrea mayores gastos y presiones sobre el dólar.

"Estarían sin liquidar unas 8,6 millones de toneladas, significan unos u$s 5000 millones extras que hay que ver cuántos pueden volcarse al mercado con un nuevo instrumento, no hay muchos incentivos en pesos que les sean atractivos a los productores, es una soja difícil de capturar para el Gobierno si ya no lo hizo en las dos primeras ediciones", analizó Vitelli.

El año en el que vivimos en peligro



Metas con el FMI: el dólar soja cierra 2022, cuáles son los factores que condicionan 2023



Los analistas también coinciden en el juego que realizan los productores con la implementación de estos tipos de cambio diferenciales y la posible llegada de un nuevo Gobierno: en los momentos sin dólar soja no conviene liquidar más que lo mínimo a la espera de un mayor valor, además de aguardar la llegada de un Poder Ejecutivo más promercado hacia el fin de año que mejore las condiciones.

Sobre la ampliación de tipos de cambio diferenciales a otros productos como se rumorea, desde Aurum describieron que "el problema es que otros productos de exportación que podrían ayudar a conseguir ingresos de divisas importantes tienen más impacto sobre la "mesa de los argentinos" con efectos indeseados en precios como el "dólar maíz" y "dólar carne" .

En un año donde el Frente de Todos se jugará la permanencia en el poder, el kirchnerismo enfrentará un panorama desconocido con pocos ingresos de la cosecha. Para frenar la sangría de dólares, Vitelli anticipó una medida extrema: "Les queda margen para cerrar todo".