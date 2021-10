Murchison: "No toleramos más la inflación y el trabajo es la salida de la pobreza"

Luego de tres intensas jornadas de trabajo, debates de ideas y propuestas el 57° Coloquio de IDEA, que este año volvió a la presencialidad en el predio de Costa Salguero, tuvo un cierre que combinó la emoción, el reconocimiento y las expectativas acerca de una Argentina que necesita poner a la generación de empleo en el primer lugar de la agenda pública.

Tras las palabras del presidente Alberto Fernández y como cierre formal del evento, Roberto Murchison, presidente de IDEA y del Grupo Murchison, planteó algunos de los ejes de la agenda empresarial, luego de recordar el 40,6% de pobreza, que el 50% de los chicos no termina la secundaria y el hecho de que el mercado de capitales "mueve en un año menos que la quiniela".

Sin vueltas apuntó: "No toleramos más la inflación y creemos que la pobreza es el problema a resolver". Y luego paso a detallar algunos de los aspectos clave de la agenda que reclaman los empresarios.

Planteó que "el trabajo es la salida de la pobreza" y dijo que el país quiere vivir en democracia, con alternancia de partidos, en lo que pareció una respuesta a algunas ideas que empiezan a anidar en el oficialismo, cuando piden 20 años seguidos en el poder para cambiar la estructura social y económica del país.

También pidió una "justicia independiente y eficaz" y valoró que "incipientemente empieza a haber una conciencia del problema que genera el déficit fiscal", aunque lamentó que en esto "aún no hay consenso".

En materia económica, el titular de IDEA reclamó "una macro ordenada, como norte de un país de pie y con futuro", pero aseguró que con eso no alcanza, es condición necesario pero no suficiente. Partiendo de la base de que sin una macro ordenada no se va a poder generar trabajo , el empresario admitió que no basta con eso.

En cuanto al Estado planteó salir del debate entre un Estado chico versus uno grande para proponerse tener un Estados eficiente. Y explicó que cualquier análisis sobre la productividad necesita incorporar a un actor de la economía, que "ocupa, gasta o invierte en el orden del 40% del PBI".

Y por último, Murchison puso el foco en la inversión, luego de admitir que con 16% del PBI y siendo menos de 22/23% "nos estamos comiendo el capital". Para avanzar en esta materia el empresario pidió "estabilidad de las reglas de juego y su interpretación".

Además, sostuvo que hay que trabajar sobre la productividad "en serio", no "una devaluación que licúe los costos en dólares para la exportación" . Y pidió crédito para el sector productivo formal e informal, a partir de que todo el ahorro "no vaya para el Estado".

Y un punto más, que tiene que ver con los costos laborales no salariales , que "generan una economía informal demasiado grande", al que es preciso adicionar una simplificación y baja de impuestos porque "hoy los que pagan impuestos, pagan impuestos demasiado altos".

Reconocimientos

Tras el panel que reunió a los candidatos que encabezan las listas de diputados en la provincia de Buenos Aires, Roberto Murchison anunció los ganadores del Premio IDEA a la Excelencia Institucional Empresaria, que toma en cuenta criterios como el desempeño económico, el gobierno corporativo, capital humano, medio ambiente, cadena de valor y relaciones con la comunidad.

En la categoría Pymes fue galardonada Cóndor Technologies, una empresa dedicada al desarrollo de software, enfocada en las comunicaciones, fundada en 2004.

Por su parte, en la categoría Grandes Empresas , fue el turno de Loma Negra, la cementera líder con sede en Olavarría, que ya cuenta con una trayectoria de más de 90 años.

Luego fue el turno del reconocimiento al trabajo y el desempeño que tuvo el ingeniero Ernesto Ferrer como director Ejecutivo de IDEA a lo largo de 18 años. Fue un momento emotivo en el que Ferrer, tras recibir una placa recordatoria, pidió "disculpas por los errores cometidos" y por los aciertos dio "gracias a todos los que me ayudaron, los colaboradores, el staff de IDEA ".

Daniel González, actual director Ejecutivo de la entidad que nuclea a más 500 empresas, que son el "motor económico del país", subió luego al escenario, junto al propio Murchison para entregar un recuerdo a Paula Altavilla, presidente del 57° Coloquio de IDEA y vicepresidente segunda de la entidad, por la labor desarrollada en la preparación de este encuentro empresarial.

Como cierre de ese bloque, Murchison presentó al presidente del 58° coloquio, el del 2022, cuya responsabilidad en esta ocasión recayó en Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina.



De acuerdo a lo que anunció el presentador de la jornada, el periodista Nacho Girón, la encuesta que se distribuyó entre los asistentes busca considerar los aspectos y puntos de vista que los empresarios valoran o pretenden desarrollar, como insumos para el próximo coloquio, que virtualmente ya comenzó.

Entonces será el tiempo de una nueva agenda para una Argentina que todavía tiene numerosas asignaturas pendientes en materia económica y social, pero sobre todo desafíos mayúsculos con la política como actor central.