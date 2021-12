Presupuesto 2022: fuerte reclamo del Gobierno a la oposición para que no bloquee la sanción del proyecto

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó este jueves que el Gobierno nacional espera que en el Congreso "se sancione" el proyecto de Presupuesto 2022 y que los diputados "tengan la responsabilidad de darle certezas a la población".



"La campaña electoral terminó. Entendemos las pasiones y los discursos encendidos pero, en este momento, tenemos que ser capaces de dar certezas y llevar tranquilidad a un pueblo", remarcó la funcionaria en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Así lo indicó en el marco de la jornada en la cual está convocada una sesión de la Cámara de Diputados para tratar el cálculo de gastos y recursos para el año próximo, que, en caso de ser aprobado, posteriormente debe ser también considerado por el Senado para su sanción definitiva.

Cerruti recordó que el Presupuesto fue enviado al Congreso el último 15 de septiembre "en base a los datos de ese momento". Esta semana, apuntó, hubo "mucha discusión" y se incorporaron "nuevos artículos", por lo que "está abierta la discusión para incorporar modificaciones hasta último momento".

El Presupuesto "no es cualquier ley", recalcó la portavoz de la Presidencia, sino que es "donde se definen las certezas de hacia dónde va un país": "lo que queremos darle a la Nación y también al mundo, respecto del camino que lleva adelante la Argentina en momentos además donde se está negociando una deuda heredada", apuntó en referencia al préstamo tomado con el FMI por la gestión anterior.

La funcionaria indicó que espera que los legisladores "sean capaces de sentarnos para llevar tranquilidad a un país y a un pueblo que ha pasado dos años de pandemia" de coronavirus.

Asimismo, sostuvo también que el Presupuesto enviado "muestra lo que queremos para el año que viene que es crecimiento con justicia social, y con igualdad". Según sus dichos, si el Presupuesto incluyera "los pagos al FMI de acuerdo a lo que dejó previsto el gobierno de Mauricio Macri sería imposible de cubrir, porque entonces no existiría el resto de las áreas".

PRECIOS

En lo que se refiere al aumento de precios, la funcionaria sostuvo: "La inflación, dice el ministro (Martín) Guzmán y decimos todos, no se la puede combatir solamente con el control de precios ; (aunque) que dio muy buenos resultados ". En ese sentido, destacó el número de inflación de ayer y planteó que demuestra que "están dando buenos resultados los controles de precios".

En esta línea, hizo hincapié en que ahora el Gobierno llegó a acuerdos con las carnicerías "por los cortes más consumidos en la Argentina". Sin embargo, aclaró: "la discusión global que seguimos dando con los formadores de precios, que son los oligopolios (...) tiene que ver con eso: con las condiciones de producción, de exportación, con qué expectativas cada uno de esos diferentes oligopolios marca su ganancia o su codicia, como dijo ayer la portavoz de los Estados Unidos. Y entonces eso es lo que en algunos casos hace que el precio del productor al precio de la mesa no tenga absolutamente ninguna relación".

PASE SANITARIO

Por otra parte, Cerruti destacó que "la sola mención" del pase sanitario hizo que aumente la cantidad de gente concurriendo a darse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"El pase sanitario no busca restringir nada", aseveró la vocera, y agregó: "es solo apoyar la campaña de vacunación; hay vacunas disponibles". En ese marco, la vocera aseveró que "se tiene que ir a vacunar sobre todo la población que tiene una sola dosis" y exhortó a darse el "esquema completo" de inmunización.

Si bien celebró que haya "un nivel de vacunación muy alto y muy importante" entre los adolescentes, advirtió: "Tenemos un tema con los jóvenes entre los 18 y los 30, es la población que tiene una dosis y que no se ha dado la segunda".



"A ese universo sobre todo es al que le estamos diciendo a través del pase sanitario, que para entrar a determinados espectáculos masivos o cierto tipo de eventos, van a tener que tener el pase sanitario, que es tener puesta la segunda dosis", argumentó.