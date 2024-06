¿Hay riesgo de hiper si se sale del cepo?: qué anticipó uno de los economistas más escuchados

El dólar alcanzó niveles récord en las últimas tres semanas y permanece al alza luego de mantenerse estable durante varios meses, por lo que el mercado empieza a presionar para que el Gobierno tome la decisión de salir del cepo y unificar todos los tipos de cambio.

"Caputo trata de mantener una posición un poco discutible pero firme. Creo que lo más debatible es si el dólar oficial debería estar más arriba, porque el paralelo está $ 1360 es el tipo de cambio que correspondería para los exportadores", sostuvo Orlando Ferreres en declaraciones a Radio Mitre.



El consultor económico sostuvo que se enmarca en el equipo de "los devaluadores", caracterización que realizó ayer el ministro Luís Caputo durante su exposición este martes en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

El economista y consultor, Orlando Ferreres

"El cepo es un enjambre que no es una sola cosa, son muchas cosas unidas que no hacen fácil salir. Creo que es fundamental tener un tipo de cambio único, porque permite la entrada y salida de capitales para la inversión extranjera", consideró Ferreres.

Qué riesgos existen si se libera el cepo al dólar

Una de las advertencias que pone el Gobierno de Javier Milei a la hora de analizar salir del cepo es la baja en la inflación que se produjo desde que llegó al poder en diciembre: tanto una devaluación como una liberación del tipo de cambio revertirían la tendencia.

"Si liberás el cepo no creo que te vayas a una hiper. Cuando Mauricio Macri levantó el cepo no tenía muchas más reservas netas que ahora, no es tanto ese riesgo. Lo que si puede pasar es que haya una tendencia a una corrida, ese es el punto, no hay otro más", analizó el consultor.



De todas maneras, Ferreres si marcó otro riesgo con el que coincide con Milei: "El tema de los puts es una complicación, hay que eliminarlo gradualmente para salir del cepo. Podría ser un problema que se convierta en un instrumento financiero difícil de sostener".

Dólar importador en la mira: la brecha cambiaria de 50% le pone presión al BCRA

Los puts son un instrumento que poseen los bancos argentinos con los que podrían ejecutar una cláusula de recompra por parte del Banco Central, lo que implicaría nuevamente una masiva emisión monetaria. El Gobierno busca alternativas para morigerar la presión de estos instrumentos.

Por último, el economista se refirió a la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la que opinó que "el acuerdo parece que viene bien, no va a haber problemas. No sé si darán dinero nuevo, pero es probable que pueda suceder para facilitar el final del cepo"