CEO de Ford Argentina: "El año que viene la situación debería estar mejor"

En el marco del 59° Coloquio de IDEA, el titular de Ford Argentina, Martín Galdeano, analizó la situación de la industria automotriz y se refirió a las expectativas para el año próximo.

"Nosotros hicimos anuncios a principio de año que esperábamos algo así como 600 a 610.000 unidades. Estamos viendo una industria un poquito más alta de lo que lo que esperamos y vamos a terminar entre 430 y 450 los más optimistas", señaló.

Sobre el panorama para 2024, agregó: "Entendemos que hay sectores que van a estar traccionando de manera de una manera más digamos mucho más arriba de lo que fue este año el el agro, el agro este año no se nos golpeó bastante, no sólo por no solo a la industria automotriz por la demanda de camionetas, sino también por liquidación de dólares por lo que pasó con la sequía y demás las perspectivas que yo escucho no soy un especialista pero la expectativa que yo escucho de muchos colegas que están acá es que que es un año que lo lo ven muy bien".