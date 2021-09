Cavallo apoyó a Guzmán: "Ojalá el Presidente respalde a la gente más sensata de su gabinete"

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo analizó el resultado de las elecciones PASO 2021, calificó de "títere" al presidente Alberto Fernández y aseguró que Juntos por el Cambio gobernará la Argentina a partir de 2023 .

En ese sentido, vaticinó que "los liberales y libertarios van a influir en el pensamiento del Gobierno que asuma en 2023, y eso va a ser muy saludable". Y destacó que tanto él como Álvaro Alsogaray fueron buenas influencias para Carlos Menem: "Cuando ganó la interna y se proyectó como presidente, nadie pensaba que el peronismo iba a pregonar ideas liberales y de integración al mundo. Pero se dieron cuenta que eran las ideas correctas y las implementamos".

Y sorprendió al asegurar que incluso "Néstor Kirchner estaba muy alineado con esta forma de avanzar hacia el progreso de la Argentina y ayudó mucho " por entonces.



A tono con sus recientes declaraciones, el ex titular del palacio de Hacienda durante el gobierno de Carlos Menem aseguró que "desde que Cristina lo ungió como presidente, Alberto pasó a ser su títere. Ya no fue el hombre que conocí: trató de complacerla a ella cambiando su discurso. Y así no va a poder gobernar bien".

Con relación a los fuertes rumores, e incluso pedidos desde el sector de paladar negro del kirchnerismo, concretamente La Cámpora, para que el primer mandatario remueva a figuras centrales de su gestión, como Santiago Cafiero -el jefe de ministros- y Martín Guzmán -al frente de Economía, Cavallo expresó: "Ojalá pueda mantenerse en el Gobierno y respaldar a la gente más sensata que tiene en su gabinete", remarcó.

"Guzmán y Pesce (Miguel Ángel, presidente del Banco Central) son buenos profesionales. Pero muchas cosas que quisieran hacer no se las dejan hacer. Tienen poco margen de maniobra".

" El Gobierno está muy enredado. Ya no puede encauzar al país . Lo único que pueden hacer es no empeorar las cosas de acá a dos años. Que no se produzca una explosión inflacionaria, un déficit en el gasto público ", evaluó.

Puesto a vaticinar el resultado de las elecciones 2023, Cavallo se mostró confiado en que Juntos por el Cambio "volverá a gobernar a la Argentina si se preparan bien y tienen un discurso sincero. Va a haber que tomar decisiones difíciles, pero si se las explican bien a la gente, las van a apoyar".

Sobre la grieta, opinó que "la sociedad está dividida entre la gente que quiere el progreso con mayor producción, mejor integración del país al mundo. Y por otro lado están los nostálgicos del Estado, que quieren que resuelva todo. Son estatistas ideológicos porque creen que pueden lucrar más. Hay muchas más posibilidades de corrupción con un Estado con control de las empresas ".

