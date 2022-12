Impuestos y reforma laboral: industria y comercio hicieron catarsis y dispararon contra los políticos

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) convocó a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para dar un mensaje de unidad. Pero lo que pretendía mostrarse como una convergencia de intereses, se convirtió en una catarsis colectiva de las tres cámaras empresarias contra "la política".

Alfredo González, presidente de CAME, recibió al titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y al mandamás de la CAC, Natalio Mario Grinman, miembros del G-6. Los líderes de las entidades grandes coparon el evento con dos reclamos unificados: la reforma laboral y la reforma tributaria. Pero, sobre todo, con una crítica común a la dirigencia política.

Alfredo González, presidente de CAME.

"Tenemos que mostrar no unidad, porque cada entidad tiene que mantener su idiosincrasia, pero sí que hay muchas cosas que nos unen, y eso es trabajar juntos en los problemas que nos aquejan", dijo Grinman. "Tenemos muchos más puntos en común que desencuentros", convalidó el local, González. "Que pueda haber una coordinación de cúpula es importante, es un mensaje a la política, que es la decisora en gran parte de nuestra vida económica", coincidió Funes de Rioja.

Las reformas

Grinman mencionó cuáles son esas coincidencias declamadas: " Históricamente estamos pidiendo reforma tributaria y reforma laboral. Los títulos no son nada nuevo. Y si quieren sacarle lo de reforma, hablemos de adecuar los marcos", dijo.

Funes de Rioja trajo a la mesa el Libro Blanco de la UIA, que propone políticas fiscales y productivas. "Acá hay que descentralizar productivamente y eso viene de la mano de la infraestructura", dijo. Y mencionó como problema "la montaña fiscal". Agregó: "Estamos terminando un estudio en la UIA para demostrar que siete impuestos son los más altos del mundo, en su efectividad real. No la teórica, porque en teoría se distribuye entre todos, sino en lo real". Y, sobre el plano laboral, añadió: "Sentémonos con la CGT, porque no queremos matar gente, no queremos suprimir empleo, queremos generar empleo, pero no queremos pagar juicios por A, B o C". Y concluyó: "En el último año, el empleo informal creció 20% y el formal, solo 3 puntos. ¿Es racional eso?".

La inflación

Más allá del reclamo de reformas, González dijo que la inflación es el principal problema que afecta a la economía. "Es el quiste, es lo que lima el poder adquisitivo de nuestros clientes y afecta muchísimo a todo el sector empresario pyme", sostuvo. "Debe ser multicausal y demás, pero es el gran problema", agregó.

Grinman le afinó el diagnóstico: " Todos sabemos que la inflación es por el déficit fiscal, el gasto público y la emisión monetaria. Dicen que es por los oligopolios y son los mismos que hay en Chile, en Paraguay, en Brasil y en Uruguay. ¿Allá se portan bien y acá no?".

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio.

Y Funes de Rioja añadió: " Hay una distorsión de precios relativos que debemos corregir. Pero no se corrige ni a los sopapos ni con congelamiento. Se corrige con un estado no mínimo, un estado que sintamos que se administra bien. Cuando uno ve que ni siquiera uno puede mandar a los chicos a los colegios del Estado, acá hay una deuda que está teniendo la política con la sociedad".

Catarsis política

El diálogo mutó rápidamente hacia una catarsis política. "Argentina es el país con la menor cantidad de empresas en relación con sus habitantes", dijo Grinman. "En Brasil hay 26 empresas cada 1000 habitantes; acá hay 13. La Argentina es un país con sesgo antiempresarial. Por eso hay pocas empresas, hay poca confiabilidad, no se puede invertir", agregó. "Sentimos la necesidad de dar el mensaje y, en una de esas, esperar el milagro de que, en algún momento, los que tienen la responsabilidad de conducir al país, entiendan que se puede construir a través del diálogo", reclamó. "El Estado, históricamente, es una máquina de impedir", dijo más tarde. "Argentina se convirtió en un país planero".

"Sustantivamente, el gran problema argentino es político, es un problema de convivencia, nos estamos peleando desde 1810", se quejó Funes de Rioja. Y recordó que, con el Grupo de los 6 (que integran, además, las cámaras gremiales financieras y la Sociedad Rural) trajeron al exmandatario español Felipe González, referente del pacto de la Moncloa. "Lo hicimos para que se reuniera en bilaterales con los ocho líderes más importantes de la partidocracia argentina. Arreglamos esas reuniones y todos los líderes se reunieron", afirmó.