Reforma estatal con IA, vetos en la mira y un saludo desde el balcón: las definiciones presidenciales

En medio de la crisis de cambios de Gabinete y denuncias cruzadas por el reparto de alimentos del Gobierno el presidente Javier Milei se mostró activo para contrarrestar cualquier cuestionamiento : salió al balcón para saludar a un grupo de escolares, encabezó una reunión de gabinete en la que ratificó el rumbo económico y volvió a avalar a la cuestionada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que fue la gran ausente en la reunión de ministros.

Milei encabezó la reunión de Gabinete donde comentó su viaje a Estados Unidos, habló de modernizar el Estado con Inteligencia Artificial y en un gesto inusual mantuvo un breve contacto con la prensa donde destacó que "Posse ya es historia" y adelantó que está definiendo el rol que tendrá Federico Sturzenegger en el Gobierno.

La definición que dio Milei del ahora ex jefe de Gabinete tiene que ver con su idea de dar vuelta la página rápidamente de la crisis ministerial que atraviesa el Gobierno. De hecho, en la Casa Rosada no prevén al menos por ahora presentar una denuncia contra Posse por presunto espionaje a funcionarios.





Balcón, IA y saludos

Así, Milei buscó mostrarse activo, salió al balcón de la Casa Rosada rodeado de buena parte de su gabinete y luego saludó a la gente que pasaba por Plaza de Mayo, entre ellos un grupo de alumnos de colegios.

Para que no queden dudas del apoyo pleno que Milei le dio a Pettovello en la reunión de Gabinete se aclaró que la ministra de Capital Humano no estaba presente porque se encontraba preparando las denuncias de irregularidades que llevará a la Justicia para incriminar al ex secretario de la Niñez, Pablo de la Torre por supuestos contratos truchos y manejos irregulares de fondos.

"No hay que parar en la lucha contra las mafias", se le oyó decir a Milei al ratificar una vez más a Pettovello. Luego dijo: "seremos implacables contra la corrupción".

Por otra parte, según pudo saber El Cronista, la decisión de Milei de avanzar en una reforma del Estado por medio de Inteligencia Artificial es una propuesta que trajo de su periplo por Silicon Valley en Estados Unidos donde se reunió con los CEOs de las grandes tecnológicas como Google, Facebook, X y Apple, entre otras.

Al parecer, la propuesta de IA en el Estado consiste en agilizar trámites, reemplazar tareas de empleados actuales y reformular bases de datos que hoy son obsoletas.

Veto a una ley

Ante la vicepresidente Victoria Villarruel, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) Diana Mondino (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Mario Russo (Salud) el Presidente dejó en claro que vetará cualquier ley que salga del Congreso y altere el déficit fiscal.

Milei se refería así al proyecto de financiamiento educativo y la reforma a la fórmula de aumento jubilatorio que en la Cámara de Diputados empezó a debatir en el recinto la oposición. El Presidente dijo que si se aprueba alguna de estas iniciativas las va a vetar.

El portavoz Manuel Adorni ratificó después en conferencia de prensa ese concepto de Milei. "Cualquier medida que atente contra el equilibrio fiscal el presidente ya adelantó que la va a vetar. Esto va en contra del ordenamiento de cuentas que busca el gobierno", alertó.