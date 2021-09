Carne: el gobernador de La Pampa defendió el cepo y un conocido productor lo cruzó

"Me da vergüenza haber escuchado las barbaridades que dijo (Sergio) Ziliotto sobre ganadería. No sólo desconoce el enorme impacto que tiene esta producción en nuestra provincia (y en todo el país) sino que, en su afán de quedar bien con el gobierno central, reproduce mentiras y frases imposibles titular de sostener ", aseguró hoy el productor ganadero Ulises "Chito" Forte, expresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

En una carta abierta y en relación al reclamo del mandatario de que nadie le había explicado por qué subió la carne, Forte disparó con munición gruesa: "En principio, deberían avisarle que quienes lo votaron lo eligieron gobernador para que él de respuestas, y no para que las pida ".

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa

Y además consideró que "si conociera un poco su provincia, debería saber el enorme impacto que tiene la pésima (y repetida) medida del Gobierno para una producción tan central como la ganadería".

"Sólo alguien que no entiende nada de carne puede decir que el supuesto plan del gobierno va a servir para algo", siguió. "De hecho, creo que es el único gobernador de provincia ganadera que expresa ese apoyo. Como productor agropecuario, yo no tengo dudas de por qué es", precisó.

"Sólo alguien que no entiende nada de carne puede decir que el supuesto plan ganadero del Gobierno va a servir para algo", aseguró Ulises "Chito" Forte, apuntando al gobernador pampeano

Ziliotto había declarado que "la solución de fondo (a la suba de precios de la carne) es el plan ganadero, ser más eficientes y aumentar la producción de carne". Y avanzó un paso más al decir que "el gobierno nacional plantea que hay un sector de la sociedad que no puede pagar lo que vale el kilo de carne. Nadie pudo explicar por qué la carne aumento el doble que el resto de los productos de la canasta básica", aseguró el gobernador.

Desde su hacienda en General Pico, "Chito" Forte le contestó con argumentos en contra del plan ganadero y el cepo. El problema del precio de la carne "está en la tremenda pérdida del poder adquisitivo que tuvo el salario real, especialmente como consecuencia de la inflación que su gobierno no sólo no supo resolver, sino que profundizó", alegó.



En su opinión, la solución a este tema es "aumentar la oferta, no dinamitarla, y menos ir por la demanda". Además, dijo que "el supuesto ‘plan' del Gobierno quiere basarse en créditos para producir, y lo invito a que por un momento piense en vez de repetir sin sentidos... ¿quién va a pedir un crédito para producir algo que no sabe si va a poder vender? Somos productores agropecuarios, no tontos ", remató.

"El supuesto 'plan' del Gobierno quiere basarse en créditos para producir. ¿Quién va a pedir un crédito para producir algo que no sabe si va a poder vender? Somos productores agropecuarios, no tontos", fustigó Forte

Luego Forte recordó que "de un plumazo, y reflotando una de las peores políticas kirchneristas, destruyeron la confianza interna y externa; destruyeron la ganadería a lo largo de toda la cadena, porque no sólo le pegan al productor grande; también a los pequeños, que no saben qué hacer con su vaca conserva".

Acto seguido, el extitular del IPCVA desafió al gobernador a "que vaya a hablar con los trabajadores de frigoríficos suspendidos o despedidos por esta supuesta política exitosa de su Gobierno. No hay por donde sostener lo que dicen. Mienten en campaña. Mienten en la gestión. Pero a los que nos afectaron, no nos pueden mentir".

Recordando algunos ejes de la política agropecuaria de hace más de una década, dijo que "para seguir profundizando la mentira y el relato, el Gobierno nacional hoy suma una reunión para 'alentar exportaciones' de soja... es decir, está mal exportar carne, que implica haber agregado valor, producido durante años y fomentar el trabajo, pero está bien seguir profundizando la sojización y desplazando ganaderos de los campos".



En su análisis final, destacó que "el relato va por un lado, la realidad por otra, y a los funcionarios nacionales y provinciales no les tiembla el pulso para tomar medidas que nos perjudican a todos, benefician a unos pocos y empeoran la situación de los productores en las provincias".