Carlos Melconian y una propuesta para sumarse al Gobierno: "Donde me pongan..."

Carlos Melconian se candidateó para formar parte de un futuro Gobierno si Juntos por el Cambio gana las elecciones en el 2023. "Donde me pongan, yo estoy. Quiero ser ministro de Macri o de Horacio Rodríguez Larreta, de quien sea", aseguró el ex presidente del Banco Nación,

"Mi corazón no está ni con Mauricio ni con Horacio. Está con la gente. No me conocen. Te lo juro por lo más sagrado. Lo más importante para mi es ser honesto y republicano, callejear, dar el debate", afirmó el economista que se reunió con Cristina Kirchner hace algunos meses.

Melconian es uno de los profesionales más escuchados entre los empresarios e inversores. Ahora se mostró con ansias de formar parte de un futuro Gobierno en el país sin distinción del candidato: "La importancia no va por el lado de con quién va uno, ya sea con ellos dos o con el candidato que vos quieras".

También se refirió a las últimas medidas económicas del actual Gobierno y a la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de generar Precios Justos como medida para paliar la crisis y contener la inflación que en la actualidad se encuentra en 83% interanual.

"Habrá que ver a qué llaman justos o ciudadanos. Congelar por supuesto sale mal. No sirve para nada", sostuvo Melconian en diálogo con LN+.



El economista formó parte en el comienzo del Gobierno del entonces Cambiemos cuando llegó al poder en 2016 al frente del Banco Nación, luego dejó el puesto y fue crítico con la gestión. Este año se juntó con la vicepresidenta en una reunión que se filtró y ahora se propuso para un nuevo período.

"Hay dos cosas que no se cortaron en estos meses: el incremento de la inflación y la expectativa del salto devaluatorio. No pudieron ser resultados y están pendientes", opinó Melconian.

La brecha entre el dólar blue o las opciones financieras y el dólar oficial se mantiene por arriba del 90% y provocó que el Gobierno decidiera otorgar precios especiales a los productores como el dólar Soja o el dólar Tecno para que se produzcan más liquidaciones de divisas.

El economista también consideró que "todavía no pasó el peor momento económico del Gobierno" e insistió en que es necesario "arreglar el descalabro que tenés".

Sobre una futura gestión, cerró en que "hay que llevar la economía por lo menos a un descalabro con horizonte, a un esfuerzo con horizonte. Ya teniendo eso como bases pasas a tener crecimiento, desarrollo y crédito".