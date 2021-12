Carlos Melconian, del dólar 'tachero' a los "720 días de devaluación" del Gobierno

Carlos Melconian hizo una original comparación entre lo que pasa con el dólar y el taxi. Además, analizó los vaivenes del tipo de cambio y la crisis de las reservas del Banco Central.

Melconian habló también sobre el acuerdo por la deuda con el FMI, tras haber dicho que ahora "se terminó el show mediático", en una semana clave para el Gobierno, que busca cerrar la negociación en términos que mantiene bajo 7 llaves.

Qué dijo Melconian sobre el dólar y el taxi

Para Carlos Melconian, "el precio del dólar es inviable. Estamos en un proceso de demanda permanente. La Argentina es una economía que transa en pesos y ahorra en dólares . En los momentos conflictivos pide más dólares. El único que calmó todo eso fue la convertibilidad, hasta que el exceso terminó mal ".

Melconian, expresidente del Banco Nación, advirtió: "Más que una corrida, estamos en un exceso de demanda permanente que solamente se cubre cuando en la primera parte del año viene la oferta de dólares de la cosecha gruesa que supera a la demanda de dólares que no cesa, y ahí tenés 6 meses de tranquilidad".

Y estrenó una nueva metáfora pintoresca: "Hace dos años, mínimo, que siempre la demanda es un taxi mensual. La controla el súper cepo, pero es un taxi: 12 meses de un taxi".

En ese sentido, Melconian agregó: "Lo primero que hay que saber es que este Gobierno lleva 720 días devaluando. No es que dice va a devaluar o no: devalúa diariamente, de tal manera que mi tía no se asusta".

" Mientras el mercado no se de vuelta , es decir, que continúe habiendo más demanda que oferta, el Gobierno va a estar obligado a devaluar . Te anticipo que ya empezó la semana pasada: forzado a que el taxi suba un poquito, el 1% mensual de devaluación no va más", dijo en LN+.



Melconian contra el Banco Central

Sobre la macroeconomía, Carlos Melconian hizo foco en dos factores clave: la inflación y el nivel de reservas del Banco Central.

"La inflación me tiene perdido... ¿Es crítica o no? Para el mundo esto es híper inflación. Nosotros en 50% flotamos. Vos a un alemán tenés que explicarle que con 50% de inflación estamos bien. Para los argentinos, híper inflación es 1000% 4000%, 5000%".

Sobre el nivel crítico de reservas del Central, Melconian fue contundente: "En 2001 decía que el sistema financiero era sólido. Lo que pasa es que si está el lobo cuidando a la gallina, nada es sólido . Hoy el sistema bancario de nuevo es sólido: tienen 90% del total de los dólares de la gente disponible. Es grotesco, es una caja fuerte, pero es el lobo cuidando a la gallina porque es el Banco Central. Tampoco veo un riesgo, para que se quede tranquila la gente...".

