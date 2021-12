Carlos Melconian: en qué caso pronostica un ajuste "en jubilaciones, planes sociales, tarifas y recaudación"

Ante la presentación del Presupuesto 2022 que el ministro de Economía Martín Guzmán realizó este lunes en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el economista y ex presidente del Banco Nación durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, Carlos Melconian, fue terminante respecto a las proyecciones económicas planteadas por el funcionario de cara al 2022.

El especialista inevitablemente conectó la sanción del Presupuesto 2022 con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en tratativas para reorganizar el pago de la deuda que la Argentina sostiene con el organismo, tildando a la "ley de leyes" planteada por el ministro de Economía para el 2022 como un "disparate".

"Si yo estoy sentado en el Congreso, la primera pregunta que hago es si esto es consistente con lo que se va a firmar con el Fondo", consideró Melconian, apuntando que el organismo no puede estar de acuerdo con los números esbozados por Guzmán: "Si el Fondo está avalando esto, el Fondo está peor que vos" , disparó.

Según el ex titular del Banco Nación, existen dos formas de debatir el plan para el 2022: como "un presupuesto que siempre arranca tirando números que no se cumplen" -tal como viene ocurriendo "en los últimos 10 años", según el economista- o "como un problema adicional que va a entrar en un proceso con el Fondo".

"Si terminas el año con una inflación arriba de 50% y decís que la inflación va a ser del 33%, seguís emitiendo, inventás dólares que no tenés, buscás un mercado de capitales que no existe y no tocás las tarifas, entonces es un monografía de escuela secundaria eso", reprobó Melconian.

Según él, sin la influencia del FMI en la Argentina y la presión que implica la necesidad de cerrar un acuerdo -el que Guzmán ya da por descontado en sus números- "el Presupuesto en la Argentina es lo mismo que pasó siempre", es decir, que presenta números que finalmente no se terminan cumpliendo porque "el aumento del gasto ocurre a posteriori de toda esa presentación".

"Los recursos que ponés se subestiman y hay que acostumbrarse una vez más a este tipo de programas donde no querés hacer mucho, más cuando más cerca estás de irte. Acá el Gobierno es socio de la inflación", pormenorizó Melconian.

EL "IMPUESTO INFLACIONARIO" Y LA EMISIÓN

También en relación con el Presupuesto para el año entrante, el ex titular del Banco Nación se refirió a la relación entre la emisión monetaria y la inflación, y detalló: "Entre la recaudación y el gasto, lo que te queda no lo podés cubrir con deuda de afuera ni con deuda genuina para tomar adentro. El mercado de capitales local es un producto de una acumulación de emisión monetaria, la emisión monetaria se acumula y a eso lo llaman mercado de capitales. El bono contra eso lo paga el gasto público y es el cuento de la buena pipa", explicó el economista.

Es es este "círculo vicioso" la razón por la que Melconian asegura que "en el fondo de todo está la emisión" ya que, mientras esta garantiza de alguna forma la posibilidad de pago, también genera inflación como efecto colateral, lo que el economista denomina "impuesto inflacionario" por el impacto directo que la suba sostenida de precios genera en el bolsillo de los consumidores, especialmente de los más vulnerables.

En esta línea, pronosticó un fuerte ajuste en caso de que el Gobierno corte la emisión para bajar la inflación: "Si querés bajar la inflación, tenés que cortar la emisión y para cortar tenés que cerrar las cuentas públicas, te tenés que meter en jubilaciones, planes sociales, tarifas y en la recaudación que no da más", indicó el ex funcionario.

Es por esto que en la Argentina "damos vueltas como el perro que se muerde la cola" y la inflación es "socia" del Gobierno ya que una baja de esta implicaría un recorte de emisión monetaria, lo que se traduciría en un fuerte ajuste de los gastos de Gobierno.