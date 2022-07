Melconian: "El discurso de Batakis está hecho en medio de la frágil tregua del oficialismo"

Carlos Melconian analizó los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, y consideró que no son suficientes y que se necesitan señales políticas.

"No alcanzan por sí solas y deben ir acompañados de señales políticas. El discurso de Batakis está hecho en medio de la frágil tregua" indicó el economista en una entrevista con el canal TN.

En esa línea, dio un duro pronóstico: "Para mí esto no se da vuelta. Desde el 15 de noviembre que empezó el durar y llegar de esta administración. Y es que está muy bien la sociedad argentina en término de olfato de elección. Vos pensá cómo sería hoy todo si hubieran ganado la elección del 14 de noviembre.

Melconian criticó, además, que el Gobierno ya esté pensando en 2023 en medio de la crisis que afronta el país, con suba del dólar y una inflación que se pronostica en un 80%.

"Están en otra cosa, si llegás, si no llegás, si aguantás y a la gente eso no le gusta. Yo personalmente me ocupo de hablar en la calle, yo no miro círculo rojo nada más", aseveró.

Y agregó: "La sociedad empieza a entender el déficit fiscal, 8 millones de informales y que se abre una oportunidad de nuevo en Argentina".

ANUNCIOS QUE NO PUEDEN FRENAR LA INFLACIÓN

Volviendo sobre las medidas anunciadas por Batakis, el economista dijo que "las decisiones de hoy no pueden frenar el alza inflacionaria".

"Nosotros estamos en nuestra normalidad habitual, por más que te da vergüenza cuando ves los 10 países en el mundo que tienen esta inflación. No hay que decir que no si uno lo ve venir, pero tampoco hay que asustar. Nosotros estamos viendo muchas experiencias de Argentina con deterioro y estamos discutiendo esa dinámica. La pregunta es, ¿están haciéndose hoy el bocho de me presento a la elección?, voy a ser candidato, voy a la provincia, ¿cómo llegamos?, ¿qué pasa por esas mente hoy?", detalló.

batakis tiene LA DERECHA DEL QUE ARRANCA

Más allá de sus cuestionamientos, Melconian respaldó a la nueva ministra.

"Ella hoy recibe, por lo menos de mi parte, la derecha del que arranca. Hay veces que la situación está gastada y vos tenés que buscar un chivo expiatorio, tenés que pensar que Guzmán es hoy responsable de algo, donde algunos medios o fans saltaban si decías algo de Guzmán", recordó.