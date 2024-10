Cambian las pensiones por discapacidad: por decisión del Gobierno, se modifican los requisitos para cobrar

El Gobierno nacional anunció cambios en los requisitos para recibir la pensión por invalidez que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El principal cambio que dispuso la administración de Javier Milei en la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad está enfocado en el porcentaje de invalidez que debe presentar la persona para obtener el certificado.

El nuevo trámite de ARCA que sancionará a todos los contribuyentes que no lo realicen

La invalidez debe ser estar producir una "disminución del 66% o más en la capacidad laborativa". "Es necesario encontrarse incapacitado en forma total y permanente y no poseer un vínculo laboral formal no estar inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente para poder acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez", dice la norma.

Cuáles son los requisitos para cobrar la pensión por invalidez

Para poder recibir el monto por discapacidad, las personas deberán reunir las siguientes condiciones:

No percibir una jubilación, pensión, retiro o prestación contributiva o no contributiva.

No estar empleado bajo relación de dependencia, ni registrado como autónomo o monotributista del régimen general (podés ser monotributista social).

No tener ingresos ni recursos suficientes que permitan la subsistencia. En caso de menores se evaluarán los ingresos de madres, padres o tutores. En caso de mayores de edad no tener pariente o cónyuge que esté obligado legalmente a proporcionarle alimento o sustento económico.

Ser argentino nativo o argentino naturalizado y residir en el país. Las personas extranjeras deberán acreditar 10 años de residencia continuada en el país. En el caso de solicitantes menores de edad, se debe acreditar la residencia mínima y continuada en el país de 3 años de los padres, madres o tutores.

No encontrarse detenido en establecimientos penitenciarios o a disposición de la justicia.

Excelente noticia de ANSES | El Gobierno pagará un bono de $ 117.000 por única vez: quiénes lo cobran

Cuánto cobro de pensión por discapacidad en octubre 2024

Los pensionados por discapacidad o invalidez cobran en octubre 2024: $ 172.024,39, sumado a un bono de $ 70.000. Así, el monto total de la PNC por invalidez en octubre es de $ 241.024,39.

Cuánto cobro por pensión por discapacidad en noviembre 2024

Tras el aumento confirmado de 3,47%, en noviembre el monto a cobrar por la pensión por invalidez será de $ 176.941,83, más el bono de $ 70.000. En total cobrarán $ 246.941,83.

Detenciones por otorgamientos indebidos de pensiones por invalidez

Este viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó sobre la detención de 14 personas, que habían sido convocadas por el Gobierno con el pretexto de hacer un trámite para renovar la pensión que cobraban.

Desde la vocería indicaron que las personas detenidas se encontraban prófugas de la Justicia. Por este motivo, utilizaron la falsa convocatoria para poder localizarlos y capturarlos.

Los delitos que pesan sobre los detenidos son: "robo agravado, intento de violación y otros delitos graves". Estas personas cobraban la pensión erróneamente. Según el Gobierno, se les habría otorgado el beneficio a causa de un "uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral".