Burlando reconoció la verdad que más lo compromete: "Fue hace muchos años"

Fernando Burlando ha estado en el centro de la escena desde que comenzó el 2023. Luego de ser el abogado querellante de la familia de Fernando Báez Sosa en el juicio por el fueron condenados los rugbiers que lo asesinaron en 2020, lanzó su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, con algunas encuestas que le auguran una posición expectante. Pero ahora quedó en la mira por tener a José Luis Auge, un asesino de José Luis Cabezas, en el spot con el que comenzó a difundir su lanzamiento a la política.

Burlando, recordemos, fue el defensor de la banda de policías que terminó condenada por secuestrar y asesinar al fotógrafo de la revista Noticias el 25 de enero de 1997. Auge era parte de esa banda. Se trató de un crimen que conmocionó a la sociedad argentina y que marcó el comienzo del fin del empresario Alfredo Yabrán, condenado post mortem como instigador del homicidio.

Todavía no lanzó la campaña y ya es el tercer candidato bonaerense más votado



Fue en una entrevista con Radio Perfil donde el abogado reconoció que esa persona de barba que se acerca a saludar en un spot grabado en un barrio popular podría tratarse de José Luis Auge, uno de sus defendidos en aquel juicio.

José Luis Auge, asesino de Cabezas, en un spot de Burlando: qué dijo el abogado

En la entrevista, Fernando Burlando remarcó en varias oportunidades que no se debía "cancelar a la gente" y dijo que no lo reconoció a Auge en el momento en el que se grabó el video, de forma casera.

La Justicia ordenó a los Yabrán indemnizar a la familia de Cabezas



Al respecto, agregó: "No lo chequee porque es un caso de hace mucho tiempo. En el momento no lo reconocí. Seguramente en los videos que aparezcan veas gente con antecedentes".

Ante la consulta del periodista por cómo puede ser posible que no haya reconocido a su propio defendido, Burlando aseguró que "si vos ves mi cara de hace 35 años y hoy, si me conocías en aquel momento y me ves en la calle no me vas a conocer".

"No voy a cancelar un barrio por eso, atrasa", fue la respuesta de Burlando, quien además remarcó que no está "arrepentido de haber defendido" a los asesinos de Cabezas.

La respuesta de Gabriel Michi, el último compañero de Cabezas que lo vio con vida

Gabriel Michi, el periodista de Noticias que estaba cubriendo la temporada de verano en Pinamar junto con Cabezas, confirmó que el hombre que aparece en el spot es ni más ni menos que José Luis Auge y cruzó a Fernando Burlando.

O sea, el abogado que se hizo famoso por el "Caso Cabezas" y que ahora promete "mano dura" contra la delincuencia, usaría a un asesino, responsable de unos de los peores crímenes de la Argentina, para promocionar su candidatura en un video. El zorro cuidando el gallinero. — gabrielmichi (@gabrielmichi) March 24, 2023

"El abogado que se hizo famoso por el "caso Cabezas" y que ahora promete mano "mano dura" contra la delincuencia, usaría a un asesino (...) para promocionar su candidatura en un video. El zorro cuidando al gallinero", escribió en su cuenta de Twitter.

El hoy columnista de internacionales del canal C5N subrayó luego: "Lo más indignante es que Burlando diga que los padres de Cabezas lo querían mucho y que tenía un vínculo especial con ellos. José y Norma murieron por el dolor del crimen que cometieron sus defendidos. Y por su liberación anticipada, algo en lo que él ayudó. Respeto!"