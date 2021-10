Bullrich: "No vamos a dejar que con la 'platita' den vuelta la elección"

"No vamos a dejar que con la platita den vuelta la elección", dijo esta mañana la presidenta del PRO, Patricia Bullrich , en una videoconferencia que dio junto a los líderes de los otros dos partidos que integran Juntos por el Cambio: Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) para presentar la creación del Comité de Control Electoral, de cara a los comicios del 14 de noviembre. Además, la exministra de Seguridad se refirió a la citación a indagatoria expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa por espionaje a familiares de los fallecidos en el ARA San Juan.

En un zoom que dieron esta mañana los referentes de Juntos por el Cambio para presentar el Comité de Control Electoral que pusieron en marcha para "receptar todas las denuncias de delitos electorales" que se lleven adelante de cara a las elecciones del 14 de noviembre, el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo dejó en claro que la iniciativa, que busca "garantizar la transparencia" en los 24 distritos del país hará "énfasis en las ocho provincias que le importan a Cristina Kirchner".

Con estas palabras, el mendocino hizo alusión a las ocho provincias en las que este año se eligen senadores y que, de repetirse el resultado de las PASO del 12 de septiembre dejarían sin quórum propio al Frente de Todos en el Senado. Puntualmente, el exgobernador de Mendoza puso el ojo en las provincias de Santa Fe, Chubut y La Pampa, al igual que en los municipios del Conurbano que son gobernados por intendentes del Frente de Todos.

En este sentido, Cornejo planteó que, si bien el foco del comité está puesto en los 24 distritos del país, en el Conurbano existen "sospechas" de que el Gobierno esté haciendo uso de las bases de datos para "llamarle la atención al que recibe un plan y no va a votar".

"Tras el resultado de las elecciones, la desesperación oficial los llevó a tratar de revertir los resultados usando el dinero del Estado, el de todos los ciudadanos. Por ello prestaremos mucha atención a este tipo de maniobras, cualquier forma de clientelismo que se intente llevar adelante desde el Frente de Todos. Todas las denuncias que nos lleguen serán presentadas en los ámbitos correspondientes", explicó Cornejo.

Al argumentar los motivos por los que pusieron en marcha el comité tras las PASO, Bullrich hizo alusión al cambio de Gabinete que impulsó el gobierno de Alberto Fernández tras la "peor elección de la historia" que tuvo el peronismo unido.

"Hacemos una lectura", dijo la titular del PRO, para luego recalcar que "basta con ir a Tucumán para ver el sistema electoral y cómo el clientelismo está a la vista de todos". Sin dar nombres, la exministra se refería a la llegada del tucumano Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete. En tanto, se refirió a Aníbal Fernández , de quien consideró que "más que un ministro de Seguridad, parece más un vocero".

Asimismo, la titular del PRO recalcó que "el comité busca que no se usen los fondos públicos" para revertir el resultado de las PASO. "Esta decisión no tiene que ver con la elección del 12 de septiembre sino que comenzamos a ver este uso en Chaco y Gran Buenos Aires ", añadió.

En tanto, la diputada Silvia Lospennato también recalcó que con la flexibilización de las medidas de cuidado en el marco de la pandemia de Covid-19, que incluyeron la apertura de fronteras, reforzarán la fiscalización en esas áreas para "evitar que se cometan delitos que se vieron en elecciones anteriores".

Presidencia de Diputados

"Tenemos que ver cuántos diputados tenemos", dijo Bullrich al ser consultados sobre las afirmaciones que hicieron en los últimos días diferentes representantes a propósito de pedir la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de que Juntos por el Cambio se convierta en la primera minoría del cuerpo. "No tenemos que adelantarnos a algo que no ha sucedido", continuó".

De paso, la referente del PRO se encargó de aclarar que "la Mesa Nacional no ha discutido el tema". Aunque remarcó que "el reglamento es muy claro" sobre qué bloque debe presidir la Cámara baja, y puso como ejemplo lo ocurrido en el año 2001, cuando el peronismo ocupó la presidencia pese a que gobernaba la Alianza.

"Tenemos que esperar el resultado del 14 de noviembre", coincidió Ferraro, aunque aclaró "lo que corresponde" es que el bloque que posea mayor número de diputados. "Así lo establece el reglamento", insistió. De todas maneras, el "Lilito" aclaró que en estos momentos, JxC está "preocupado y ocupado en garantizar la transparencia" en las elecciones generales.

"Lo veremos el 14 de noviembre", acotó Cornejo.

Indagatoria a Macri

Luego de que esta mañana se conociera que la Justicia citara a Macri a indagatoria y le prohibiera salir del país mientras se encuentra de gira por los Estados Unidos por la causa por presunto espionaje a familiares de los fallecidos en el ARA San Juan, fue Bullrich la que se refirió al tema, tras la consulta que hizo uno de los periodistas que participó del zoom.

"Es algo que no se puede entender" , dijo la presidenta del PRO al recordar que el exjefe de Estado no estaba involucrado en la causa y, "de golpe lo llaman a indagatoria, con un juez subrogante, de un día para otro, sabiendo que no está en el país".

"Es un procedimiento raro", continuó Bullrich y puso el ojo en que llamen antes a Macri que a las personas que ya estaban en la causa.