Ampliación de la moneda local con Brasil: en dónde hay que poner la lupa, según los expertos

El presidente Alberto Fernández y su par de Brasil, Lula da Silva, confirmaron la ampliación de la línea de crédito para el financiamiento de importaciones a 366 días a través del Banco Nación y el Banco do Brasil, que garantizarán para ambos tesoros el mejor acceso al sistema de comercio bilateral, dado que se podrá importar sin dólares.

"Coincidieron en avanzar hacia una profundización de la relación bilateral con instrumentos que aumenten y faciliten el comercio sin obstáculos, a través de la ampliación del uso del sistema de moneda local (SML), incorporando el comercio de servicios y la implementación de líneas de crédito en reales para dinamizar el comercio bilateral y facilitar los flujos financieros en el sistema", estableció la declaración firmada por ambos jefes de Estado del lunes 23 de enero.

La moneda común entre Argentina y Brasil genera dudas: ¿qué tan viable es?



De la deuda externa, a Malvinas y Venezuela: punto por punto, qué dice el documento final de la CELAC



Asimismo, acordaron profundizar sobre mecanismos de integración financiera que permitan mitigar la escasez temporaria de divisas, incluyendo mecanismos a cargo de bancos centrales. A esas voluntades se instaló la propuesta de crear una moneda de circulación sudamericana en el largo plazo, también con miras a potenciar el comercio y la integración productiva regional.

Junto a otra batería de anuncios, la medida con impacto directo para importadores es la que permitirá acceder a los productos brasileños con mayor holgura que si tuvieran que proceder con dólares tramitados mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). En esa línea, un informe reciente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reveló que menos del 25% de los solicitantes podía acceder a la divisa.

"Avanzamos en un programa de financiamiento de exportaciones recíproco que tiene por objetivo, en el caso de Brasil, aumentar el volumen y simplificar la vida de las empresas brasileras a la hora de exportar a la Argentina , y en el caso de Argentina, aumentar el ritmo de abastecimiento en las cadenas de valor de Argentina", explicó Massa en conferencia de prensa junto a Haddad, quien aclaró que el Banco do Brasil no asumiría ningún riesgo en el financiamiento de exportaciones a Argentina.

La explicación técnica del acuerdo

Consultado por El Cronista, el economista y director de ABECEB, Gustavo Perego, explicó que se los bancos centrales serán las que ocuparán un rol clave en la operativización del proceso, reemplazando el pago de dólares por pesos y con un plazo de liquidación más extenso que con el SML.

"El Banco do Brasil brinda una carta de crédito frente a un esquema de pagos de parte de un importador argentino que paga en pesos. Esta plata en pesos estaría siendo financiada indirectamente por un período, hasta que después se liquida en dólares", explicó Perego

El Banco do Brasil le pagaría al exportador brasilero -en reales- la deuda que contraiga el importador argentino, y le cobraría luego al Banco Nación una tasa de interés por el uso de la línea de crédito. En paralelo, el Banco Nación financiaría al importador argentino por hasta 366 días, quien deberá cancelar dicha deuda una vez que logre acceder al MULC

La medida es dinamizadora para sectores que tienen un nivel de integración bilateral fuerte como el automotriz. En esa línea, el economista resaltó que también se busca dar mayor musculatura a las exportaciones brasileñas a la Argentina frente a la llegada de China.

las dos caras de la moneda del Financiamiento de importaciones con Brasil:

Por su parte, el analista y consultor de negocios internacionales, Marcelo Elizondo, estimó que la implementación de este acuerdo no será rápida: "Son proyectos para esperarlos, pero el tema del financiamiento me parece que descomprime la tensión cambiaria para el Banco Central. Es una buena medida, porque permite que las importaciones en Brasil no se paguen, sino se financien por 366 días".

Si bien Elizondo remarcó que el financiamiento bilateral "consigue oxígeno" tanto para el BCRA como para los importadores -aunque en el corto plazo-, la otra cara de la moneda "es que quedan obligados a cancelar una obligación financiera en divisa extranjera dentro de un año".

Lula da Silva y Alberto Fernández en su encuentro en el mes de enero.

"Todos sospechamos que el régimen cambiario no va a ser muy sostenible, hay una asunción de un riesgo por parte de las empresas. Las más grandes podrán sacar un seguro de cambio, pero las más chicas no lo hacen. Quedás sometido a una moneda extranjera para cuando el gobierno que viene asume con un tipo de cambio que no conoces", agregó, enfatizando además en que resta conocer la "letra chica" del financiamiento.

Este segmento es fundamental, dado que aún se desconoce cuál será la tasa y el costo financiero de dichas transacciones, el manejo del riesgo cambiario y las garantías que se exigirán al momento de utilizar dicha plataforma.

El déficit de la balanza comercial con Brasil

Hasta el momento, el saldo negativo alcanzó los u$s 2.250 millones en 2022 y fue de u$s 233 millones en enero de este año , estimó en un informe reciente la consultora especializada ABECEB.



El déficit del 2022 fue explicado mayormente por las importaciones de vehículos y accesorios. El mineral de hierro consolida el tercer segmento, elemento importante ya que el país no produce localmente mineral de hierro; insumo necesario para la elaboración de tubos de acero sin costura en el país.

Consultado acerca de las expectativas futuras de la balanza, Marcelo Elizondo afirmó que las cifras con Brasil "se van a amplificar un poco más". Por otro lado, ABECEB postula que con el financiamiento habrá un impacto positivo inicial en las reservas del BCRA, aunque hace énfasis del rojo con el país vecino.