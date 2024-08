Bonistas fueron a la Justicia en Nueva York contra La Rioja por deuda impaga

La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene "un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras ", indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.

Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP , "solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York", detallaron los tenedores en un comunicado.

"La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024". La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, "lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia", agregaron.

El comunicado de los acreedores indica que "la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020".

En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de "oportunista" porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. "La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas".

En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. "El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA" que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.