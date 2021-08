Bolsonaro: "En Argentina hay casi una confiscación para quien tiene dólares en los bancos"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro volvió a fustigar al gobierno a Alberto Fernández y apuntó otra vez al éxodo de argentinos y se refirió al cepo al dólar, en otro capítulo que enfrenta a dos gobiernos ideológicamente en las antípodas y además en una relación económica tirante por los roces en el Mercosur.



Bolsonaro lanzó nuevamente teorías sobre la salida de argentinos para vivir en Brasil, en el marco de un discurso en el cual agitó una suerte de fantasma del comunismo en Sudamérica si no vence su reelección en octubre de 2022.

"Miren a la Argentina, ya vemos que médicos están viniendo para acá, están haciendo la prueba de equivalencias. La cadena productiva está siendo estatizada y existe casi un confiscación para quien tiene dólares en los bancos", afirmó Bolsonaro ante empresarios en Joinville, estado de Santa Catarina, fronterizo con la provincia de Misiones.

Bolsonaro se encuentra en un raid mediático, de redes sociales y encuentros con seguidores tras verse derrotado en las encuestas ante el expresidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

"No podemos creer en un comunista, en un socialista, porque él no va respetar la libertad de mercado. Nosotros tenemos cómo evitar eso, sin temer a nada, ni a la muerte. No esperen que un hombre decida por ustedes, pero hoy eso pasa por mi. Soy el principal eslabón de esta cadena. Si se rompe, no alcanzarán las balsas para ir hacia el norte o cruzar el Atlántico", afirmó Bolsonaro.

Otros episodios

A principios de abril, ante las restricciones establecidas por el Gobierno por la segunda ola de Coronavirus, se incluyó la salida del Ejército Argentino a las calles para controlar la circulación en el AMBA y "prestar asistencia sanitaria con el control de los test, alcohol y el cuidado que el momento sanitario exige".

Ante esta controversial medida, Bolsonaro reaccionó a través de sus redes sociales al subir una foto de una publicación de dónde se anuncian las medidas. Ante esto, Bolsonaro agregó sobre la Argentina: "Ejército argentino en las calles para mantener a la gente en casa. Toque de queda entre las 20.00 y las 8.00 horas. Buenos días a todos".

Otro caso fue este: "Rivalidad entre brasileños y argentinos solo en el fútbol". A eso Bolsonaro, agregó: "Nosotros queremos vecinos prósperos, fuertes, libres y democráticos, pero la elección entre un candidato y otro es del pueblo argentino".