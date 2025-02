Blanqueo de capitales: inició la etapa 3, quiénes aún pueden ingresar gratis

El viernes pasado, 7 de febrero , fue el último día de la "Etapa 2" del blanqueo de capitales e inició la última, pero a pesar de ello, hay contribuyentes que aún puede ingresar gratis. Quiénes son y qué requisito deben cumplir para poder hacerlo.

Tras las prórrogas que concedió el ministro de Economía, Luis Caputo a la primera etapa para sumar adhesiones, el cronograma que se aprobó en la Ley 27.743 se vio alterado en dos oportunidades y cambio la fecha de finalización de la iniciativa.

Así, la última etapa del Régimen de Regularización de Activos estará vigente desde el sábado 8 de febrero de 2025 hasta el 7 de mayo de 2025, ambas fechas inclusive . Lo que dará ingresos al ministro de Economía, Luis Caputo en el primer y segundo trimestre del año.

Pese a que todos los incentivos se pusieron en la primera etapa, con la alícuota más baja (del 5%) en comparación con la segunda (10%) y tercera (15%) cuando se supere la franquicia, aún hay quienes pueden exteriorizar activos sin ningún costo si se cumplen ciertos requisitos.

Por el artículo 28 de la Ley 27.743, en todas las etapas se encuentra vigente la franquicia de u$s 100 mil. Por lo que, en caso de declarar activos por un valor menor a esa cifra, el contribuyente no deberá pagar un impuesto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

"Supongamos que el contribuyente no exteriorizó nada en la primera etapa y no supera los u$s 100 mil, es lo mismo si blanquea en la etapa 2 o 3 a los fines del Régimen de Regularización de Activos porque no paga impuesto, aplica el MNI", afirmó CEO de SDC Asesores Tributarias, Sebastián Domínguez.

Una postura similar tuvo el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti que sostuvo que quienes tienen activos no declarados por un valor de hasta u$s 100 mil tienen costo cero y no tenían por qué apurarse a ingresar en la primera o la segunda porque lo pueden hacer hasta el 7 de mayo próximo .

"También lo van a hacer quienes superen por poco la franquicia dado que el costo es mínimo. Y quienes se hayan olvidado o les aparezca un problema con fisco, por ejemplo, de ventas no declaradas porque a pesar de tener que incurrir en un costo con el blanqueo le sale más barato que el ajuste, más multas e intereses", destacó.

Ingresos "Etapa 2"

A pesar de que el viernes cerró la "Etapa 2", hasta el momento no existen datos oficiales sobre los ingresos que se generaron a las arcas del estado. Según confirmaron fuentes oficiales de ARCA a El Cronista se publicarán a lo largo de la semana.

Aunque, como reveló este medio la semana pasada, no hay expectativas en el Gobierno de una importante recaudación o no al mismo nivel de la primera, en donde ingresaron u$s 266.763.456 millones por el impuesto especial de regularización.