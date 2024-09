Blanqueo: la inversión que pica en punta para no pagar el impuesto

En 25 días finaliza la "Etapa 1" del Régimen de Regularización de Activos, la de la alícuota más baja para montos superiores a u$s 100 mil (5% versus 10% y 15% de las siguientes) y la única que se puede exteriorizar dinero en efectivo con la posibilidad de invertirlo y no pagarlo. La cantidad de proyectos inmobiliarios y el monto de inversión.

En palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de la perdida de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por la "Fase 2" del programa económica, el objetivo no sería sumar recaudación, sino reactivar la economía.

Es por ello, que en la Ley 27.743, se establecieron algunos destinos de inversión para quienes exterioricen más de u$s 100 mil y no quieran pagar el impuesto (que es Mínimo No Imponible (MNI) exento: si excede paga sobre el total).

"Se le está poniendo demasiado énfasis en los u$s 100 mil y en realidad el que blanquee más de u$s 100 mil es muy difícil que pague (el impuesto) porque hay un montón de excepciones y posibilidades de inversión", afirmó el economista que integra la mesa chica, Felipe Núñez, durante el primer streaming del Ministerio de Economía.

Los cuales se ampliaron por medio del Decreto 590/2024. "Se encuentran comprendidas en el tercer párrafo del literal (ii) del cuarto párrafo del artículo 31 de la ley 27.743, las inversiones directas e indirectas en proyectos inmobiliarios que se inicien a partir de la entrada en vigencia del título II de la ley 27.743, quedando comprendidos aquellos que posean un grado de avance inferior al cincuenta por ciento (50%) de la finalización de la obra a ese momento", establecieron el artículo 3.

Según revelaron fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a El Cronista, a la fecha se registraron 150 proyectos inmobiliarios, lo que da un universo de u$s 1.000 millones disponible para inversión.

Un monto sumamente inferior al que declaró a este medio una importante representante de la construcción como necesaria para la reactivación. Para cambiar la tendencia de caída que arrastra del sector desde hace meses declaró que es necesario la suma de u$s 5.000 millones.

Según el último informe de "Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción" del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en junio, a pesar del repunte mensual del 2,7%, en términos interanuales sufrió una caída del -35,2% y acumuló en los primeros seis meses del año -32,7%.

Apertura de la CERA

A pesar de que aún no hay cifras oficiales de la apertura de Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), más allá de la del Banco Nación Argentina (BNA) de 1500, en el Gobierno insisten sobre la conveniencia de hacerlo para poder recibir dinero de contribuyentes que blanquearon.

En especial luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo adelantará sobre el próximo lanzamiento. "Una de las tarjetas más importantes está terminando el proceso técnico para sacar una de débito en dólares", reveló en el streaming. Y que agregó que están trabajando en una reglamentación para que esté exento del pago de multa.