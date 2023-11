Leve tensión ante un "empate técnico" en el escrutinio provisorio: qué podría pasar

Las elecciones presidenciales de este domingo estuvieron cargadas por una atmosfera de imprevisibilidad que pocas veces se percibió en las últimas décadas. El escenario se presagia indescifrable.

Fuentes de ambas campañas consultadas por El Cronista expresan su esperable optimismo, pero aluden a que el pronunciamiento de los votantes indecisos, más la variación en la participación producto del fin de semana largo, serán determinantes para la configuración de un ganador .

Ante esta coyuntura, desde ambos espacios se preparan para un presunto recuento cerrado. Es decir, que de mínima se precise un porcentaje altísimo de mesas escrutadas para que se pueda determinar una diferencia insalvable. El peor de los casos sería que la distancia sea tan corta -de pocos miles o cientos de votos- que se precise esperar al definitivo.

Aun así, no habrá que esperar demasiado para saber cuál será el escenario. Según indican fuentes encargadas del recuento provisorio, podría haber un resultado consolidado incluso cerca de las 20. El simulacro de la carga de telegramas electorales realizado en las oficinas del Correo días atrás fue un éxito: en ningún momento hubo una sobrecarga para los digitadores, quienes despacharon más fáciles los resultados debido a la reducción de categorías electorales.

Javier Milei y Sergio Massa en el debate presidencial. (Camila Godoy/Télam)

"Aun así, no podemos descartar que desde La Libertad Avanza digan que hubo fraude, incluso si ganan, porque van a decir que deberían haber sacado más. Si se predisponen así, la diferencia tiene que ser significativa para que no lo hagan; pero todas las garantías para la transparencia estuvieron dadas", indicó uno de los responsables de la coordinación del provisorio en estricto off.

Dado el nivel de tensión que hay en la previa de los comicios, una de las principales incógnitas reside en cuán rápido se reconocerá una tendencia irreversible .

Esto podría llevar que, si uno de los dos espacios decide esperar al recuento definitivo, se pueda prologar por varios días la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente , a la vez que podría aumentar la conflictividad creciente que se percibió en la última semana.

El Cronista consultó a fuentes de La Libertad Avanza sobre cuál será el margen sobre el cuál decidirían esperar al recuento hecho por la Justicia Electoral. "No definimos ninguna distancia ni nada", indicó un vocero autorizado del espacio.

En tanto, los actores que organizan el escrutinio provisorio y desde la Justicia Electoral alegan que "todas las condiciones para garantizar la transparencia de los comicios fueron dadas". Consultado sobre si había algún aspecto más sobre lo cual estaban inconformes, el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, dijo ante este medio que se había cumplido con todo.

El último pedido autorizado por la Justicia fue que los seguidores del espacio pudieran custodiar las camionetas que llevan las urnas desde los locales de votación hasta las respectivas sedes del Correo , en donde esperarán para el recuento definitivo.

A través de sus principales dirigentes, la alianza libertaria buscó sembrar dudas y deslegitimar el funcionamiento del sistema electoral, acusando microfraudes. Sin embargo, desde que se dieron las elecciones generales no se presentó ninguna denuncia ante la Cámara Nacional Electoral.

"No es exacto esto de que alguno de los dos no vaya a reconocer el resultado. Lo que es cierto es que si el domingo luego del provisorio, a cargo del Ejecutivo y sin validez legal, existe una paridad habrá que esperar el escrutinio definitivo que lleva adelante la justicia electoral", se limitaron a decir desde la CNE a El Cronista.

En tanto, desde el massismo aludieron a que reconocerán cualquier tendencia definitiva, sea a favor o en contra.