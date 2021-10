Según Axel Kicillof, en el Gobierno no hay visiones opuestas en materia económica

"Adentro del Gobierno no hay visiones tan antagónicas" en materia económica , aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , al ser consultado esta mañana en Radio con vos sobre la gestión de la economía. Además, se refirió al acuerdo del FMI y apuntó contra la oposición. "Estamos en un pozo profundísimo por culpa de (el expresidente Mauricio) Macri", afirmó.

¿Se puede llevar adelante una gestión cuando en la misma coalición hay visiones que parecen totalmente antagónicas? Una cosa es lo que dice el sector más ligado al kirchnerismo, y otra es la que dice (el ministro de Economía) Martín Guzmán ", le planteó el periodista Reynaldo Sietecase al exministro de Economía.



"El plan económico fuera de la pandemia es un plan que hace contraste con lo que hizo Macri", respondió Kicillof, que luego enumeró medidas como el tarifazo, ajuste fiscal, reducción salarial, implementados durante el gobierno de Cambiemos.

En este sentido, Kicillof remarcó que dentro del propio Juntos por el Cambio hay contradicciones y puso como ejemplo las visiones encontradas que hay dentro de la coalición opositora a propósito de la eliminación de la indemnización por despido. A lo que Sietecase le planteó: "Se me está escapando de la pregunta: ¿Se puede gestionar eficazmente la economía con visiones tan antagónicas?".

"Adentro del Gobierno no hay visiones tan antagónicas. Esa es mi respuesta", le dijo Kicillof, para luego explicar: "Hay matices, obviamente estamos en una situación inédita (en alusión a la pandemia), con lo cual no hay manuales". Y continuó: "¿Cómo salir de la crisis de la pandemia? Me parece que eso requiere una discusión, que se puede hacer más abierta o no, pero que tenemos unicidad de criterio".

Al ser consultado sobre si de esa crisis se sale con un acuerdo con el FMI, Kicillof respondió: "Depende qué acuerdo". Y aludió a Guzmán, quien en las últimas horas planteó, al igual que el presidente Alberto Fernández, que "acuerdos que no nos permitan hacer lo que necesitamos, después de seis años, porque venían cuatro años de Macri, por lo cual nos votaron a nosotros, para revertir esas políticas, y sus resultados, y a los tres meses aparece la pandemia, que genera un cataclismo mundial en lo sanitario y en lo económico".

En este sentido, recalcó: "Nuestra sociedad, nuestro pueblo, no puede sufrir más. No se le puede pedir más sacrificio". Para luego añadir: "Siempre las políticas del macrismo son: ‘Ustedes trabajan mal, y poco, tienen que trabajar los fines de semana, tienen que recibir menos salario...'". A lo que Sietecase le responidó: "Lo nombra a Macri todo el tiempo".

A propósito de los dichos de Guzmán, quien se refirió a la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal como "antiargentina" por su postura a propósito de las negociaciones con el FMI, Kicillof respondió: "Macri dijo, si pierden la elección, se tienen que ir. No sé". Y afirmó que "estamos en un pozo profundísimo por culpa de Macri".

Dicho esto, se diferenció de la oposición, y planteó que "deberían hablar ellos, para ver lo que proponen" para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.