AUH paga un extra de $ 9000 a estos beneficiarios en septiembre: ¿quiénes lo cobran?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán cobrar $ 9000 extra por mes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por la Tarjeta Alimentar.

Se trata de una política complementaria impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social en 2019 con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos y a la alimentación saludable.

En el último tiempo, por la inflación creciente, aumentó su valor y ahora los beneficiarios podrán recibir hasta $ 18.000 en el caso de los que tienen tres hijos o más.

Por otro lado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el tercero de los cuatro incrementos fijados por la Ley de Movilidad Jubilatoria será del 15,53% e impactará en los ingresos de millones de personas.

Calendario de pagos: se activan dos fechas de cobro en esta semana, ¿quiénes acceden?



ANSES: ¿Cómo saber si soy beneficiario de la tarjeta alimentaria?

A diferencia de otros beneficios que otorga el organismo previsional, la Tarjeta Alimentar se implementa automáticamente a quienes formen parte de los siguientes grupos:

Madres y padres con hijas e hijos de hasta catorce años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

). Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la asignación por embarazo.

Personas con discapacidad que perciben AUH.

Madres con siete o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

Es decir, no es necesario completar un formulario de inscripción y quienes no formen parte de los planes mencionados no van a poder cobrar.

ANSES: ¿CUÁNTO SE COBRA POR LA TARJETA ALIMENTAR?

$ 9000 para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado.

para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado. $ 13.500 en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado.

en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado. $ 9000 para quienes perciben la asignación por embarazo.

para quienes perciben la asignación por embarazo. $ 18.000 en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.

CALENDARIO DE PAGOS SEPTIEMBRE 2022 ANSES: AUH

DNI terminados en 0: jueves 8 de septiembre

DNI terminados en 1: viernes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: lunes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: martes 13 de septiembre

DNI terminados en 4: miércoles 14 de septiembre

DNI terminados en 5: jueves 15 de septiembre

DNI terminados en 6: viernes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: lunes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: martes 20 de septiembre

DNI terminados en 9: miércoles 21 de septiembre

El dinero extra por Alimentar será depositado en la cuenta bancaria correspondiente del beneficiario y el mismo día que cobra sus haberes. Es por eso que ahora se entiende como Programa Alimentar.

Además, a partir de septiembre entrará en vigencia la suba del 15,53% que impactará en los haberes de AUH, AUE, jubilados y pensionados, entre otros.

Los valores quedaron de la siguiente manera: