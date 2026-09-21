La causa AMIA dio un paso importante en materia judicial. El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y uno libanés acusados de participar en la organización y ejecución del infame atentado.

Asimismo, Rafecas dispuso embargos por u$s 500 millones para cada uno de los apuntados y la Justicia avanza en un juicio oral en ausencia.

La resolución, de más de 600 páginas, fue dictada mediante del mencionado régimen de juicio en ausencia establecido por la Ley 27.784, que hasta ahora permitió avanzar en el proceso pese a que los acusados permanecen prófugos en el extranjero.

Por este motivo, los procesados tienen la obligación de comparecer como autor o partícipe del delito de homicidio calificado por odio racial o religioso y “por haber sido cometido mediante la utilización de un medio idóneo para causar peligro común en perjuicio de 85 víctimas fatales, lesiones leves, graves y gravísimas en perjuicio de al menos 151 víctimas y daños”.

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