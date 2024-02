Atención: si hacés esto vas a perder el subsidio a la luz y el gas

El Gobierno dio a conocer cuáles serán los nuevos criterios que deben cumplir los argentinos para mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas que se buscarán confirmar este jueves en una audiencia pública: cómo hacer para conservar el aporte del Estado.

La propuesta oficial prevé nuevos criterios de exclusión a los subsidios, según los anexos publicados en su página web que se discutirán mañana desde las 10 y que fijará requisitos distintos a los que se conocían hasta el momento basados en los ingresos familiares.



Luz y gas: cómo mantener los subsidios

Entre quienes no podrían acceder más a los subsidios -y por ende deberán pagar la tarifa total- se encuentran los hogares que cuenten, entre sus integrantes, a titulares de medicina prepaga no vinculada con el empleo que poseen en relación de dependencia.



Tampoco podrán acceder quienes hayan viajado al exterior a países no limítrofes más de una vez en los últimos cinco años, y quienes hayan comprado dólares en los últimos tres meses.

Del mismo modo, se propone excluir a quienes registren consumos en tarjeta de crédito o billeteras virtuales superiores a cinco salarios mínimos ($ 900.000 desde marzo) y consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo ($45.000).



También se excluye a los titulares de aeronaves, propietarios o miembros de directorios de empresas privadas; y a los dueños embarcaciones de lujo, o de dos o más inmuebles, algo que también se había implementado en el Gobierno anterior.



Asimismo, se excluyen a los hogares que tengan un auto con antigüedad menor a cinco años o dos autos con antigüedad menor a 10 años.

Tarifas de luz y gas: los subsidios irán directo a las familias, ¿cómo se cobrarán?El nuevo esquema de subsidios, por otro lado, será limitado en el tiempo: es decir, los usuarios deberán declarar, al menos anualmente, sus condiciones socioeconómicas y la necesidad de mantenerlos.



Cómo se dividirán los subsidios a la energía

La Canasta Básica Energética (CBE), un nuevo formato para mantener los subsidios, variará para cada mes del año en función de la zona bioambiental del hogar solicitante, la cantidad de convivientes y la disponibilidad de energía.



Las zonas bioambientales en las cuales se dividió el país son seis:

muy cálido

cálido

templado cálido

templado frío

frío

muy frio

En tanto, los hogares se dividen en tres tipos:

hasta dos personas

tres o cuatro personas

cinco personas o más.



Como ejemplo, un hogar de tres o cuatro personas de la zona templada cálida (que incluye a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires) tendrá una CBE que promedia los 160 kilovatios por mes, una cifra inferior a los 400 kilovatios que tiene como tope el nivel 3 (ingresos medios) actualmente.



Si el valor de esos 160 kilovatios no representa más del 10% del ingreso registrado del hogar, no habrá subsidio a la tarifa. En tanto, si se lo supera, se subsidiará el excedente, siempre y cuando el hogar no se encuadre dentro de alguno de los criterios de exclusión.



En tanto, en la zona muy fría, por ejemplo, el CBE del gas llegará a los 567 metros cúbicos en julio de cada año en los hogares de una o dos personas.