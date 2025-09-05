Asignación por Hijo con Discapacidad: cómo cobrarla, paso a paso

La Asignación por Hijo con Discapacidad está diseñada para ofrecer un apoyo económico a las familias que tienen hijos con discapacidad. A diferencia de otros beneficios, este no tiene límite de edad, lo que garantiza una ayuda continua.

El primer y más crucial paso para acceder a esta prestación es contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, que valida la condición para este y otros derechos.





¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Hijo con Discapacidad?

La Asignación por Hijo con Discapacidad la pueden cobrar las personas que se encuentren en las siguientes categorías, siempre que su hijo o hija tenga el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente:

Trabajadores en relación de dependencia (incluyendo trabajadores de temporada y rurales).

(incluyendo trabajadores de temporada y rurales). Monotributistas (en todas las categorías).

(en todas las categorías). Titulares de la Prestación por Desempleo .

. Titulares de j ubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

(SIPA). Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Titulares de Pensión no Contributiva por Invalidez o de una Pensión no Contributiva por Trasplante .

o de una . Personas que cobren una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Para esta asignación no rigen los topes de ingresos familiares que se aplican a otras asignaciones

Paso a paso para solicitar la Asignación por Hijo con Discapacidad

El trámite es simple y se puede realizar de forma online:

Verificá tus datos: Accedé a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social . Andá a la sección "Información Personal" y asegurate de que todos tus datos y los de tu grupo familiar estén correctos. Si tenés que modificarlos, podés hacerlo a través de una oficina de ANSES con turno previo.

. Andá a la sección "Información Personal" y asegurate de que todos tus datos y los de tu grupo familiar estén correctos. Si tenés que modificarlos, podés hacerlo a través de una oficina de ANSES con turno previo. Generá la Autorización de cobro : Descargá y completá el formulario " Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad ".

: Descargá y completá el formulario " ". Presentá la documentación: Subí el formulario completo y el CUD vigente de tu hijo o hija a través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES. También podés presentar la documentación de forma presencial en una de las oficinas con turno.

Recordá que el hijo debe ser soltero y residir en el país. El beneficio se paga a uno solo de los progenitores.