Arreglando con el FMI, el Gobierno quiere pagarle este año u$s 760 millones al Club de París

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye cuatro pagos de u$s 190 millones cada uno al Club de París durante 2022, a realizarse a fines de marzo, fines de junio, fines de septiembre y fines de diciembre. Así se desprende del Memorando de Entendimiento que el ministro de Economía, Martín Guzmán, firmó con el staff técnico del organismo.

A mitad del año pasado, el Gobierno consiguió un "puente de financiamiento" para evitar pagar vencimientos por más de u$s 2000 millones. Entonces, acordó un pago de u$S 400 millones al grupo de países acreedores y se comprometió a alcanzar un acuerdo con el FMI para fines de marzo, como paso previo para rediscutir esa deuda .

Según el memorando enviado en la tarde del viernes al Congreso, el Gobierno trabajará "con miras a un acuerdo con los acreedores del Club de París sobre el calendario de repago de las obligaciones que sea consistente con nuestra capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda".

La renegociación con esta asociación de acreedores forma parte de la estrategia de financiamiento internacional para cerrar 2022 con una acumulación de reservas de u$S 5800 millones.

El calendario esbozado por el gobierno incluye los cuatro pagos de u$s 190 millones cada uno, por capital e intereses. El texto aclara que los objetivos de reservas internacionales del Banco Central pueden variar en función de lo que efectivamente se acuerde con el grupo.

Los principales acreedores son Alemania y Japón , países que reclamaban mayores esfuerzos fiscales a la Argentina para refinanciar la deuda. "Hemos asegurado financiamiento neto para los primeros 12 meses del acuerdo", indicó la Argentina.

Guzmán, en diálogo con Emmanuel Moulin, titular del Club de París.

Los prestamistas institucionales

"Contamos con compromisos firmes de financiamiento neto (u$s 2.600 millones) por parte de nuestros socios oficiales durante el primer año del programa. Esto incluye apoyo multilateral del Banco Mundial (u$s 792 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (u$s 959 millones), la Corporación Andina de Fomento (CAF, u$s 55 millones), Fonplata (u$s 74 millones), BCIE (u$s 58 millones)", detalló.

"Por el lado bilateral oficial, se proyecta financiamiento neto de China (u$s 455 millones) y otros bancos bilaterales (u$s 207 millones)", se lee en el documento enviado al Congreso para su aprobación.