Arranca el paro de petroleros: impacto en vuelos, combustible y las exportaciones

Uno de los principales sindicatos petroleros oficializó finalmente que irán a un paro, que arranca este mismo miércoles. La medida de fuerza es una respuesta a la reciente sanción de la ley Bases, que reinstauró el impuesto a las Ganancias.

El paro comenzará este mismo miércoles en las estaciones de combustibles que se encuentran en los aeropuertos. Y a partir de la medianoche, se extenderá para quienes se desempeñan en las refinerías, donde se produce el combustible. Son 22 mil personas que están afiliadas a la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio).

El impacto será muy importante. Desde esta misma tarde podría haber demoras en vuelos en los aeropuertos, y no se descartan reprogramaciones. Es que hay trabajadores que se desempeñan en las plantas de combustibles que hay en los aeropuertos.

Por otro lado, con el paro en refinerías, podría haber impacto en el abastecimiento de las estaciones de servicio. Que eso se refleje en el surtidor va a depender de las reservas con la que cuenten los estacioneros. "Nuestra gente no va a cargar camiones en las principales refinerías del país", Gabriel Matarazzo, del sindicato de petroleros.

Otro tema que podría tener un impacto desde la macroeconomía es el vinculado a las exportaciones, en un contexto donde la energía pasó a tener un rol clave en la provisión de dólares, vía una balanza energética positiva. Están adheridos en este gremio los petroleros que trabajan en Puerto Rosales, provincia de Buenos Aires, en la única compañía que recibe el petróleo de Vaca Muerta y lo exporta al resto del mundo.

Motivos del paro

Ante la consulta de este diario de por qué van a ir al paro, siendo que petroleros es el único sindicato que obtuvo una excepción dentro de la ley bases, Matarazzo explicó: "Fuimos discriminados en la reglamentación". La excepción en la ley de bases que excluye del impuesto a las ganancias a ciertos trabajadores petroleros sólo se aplica a los de pozo, no a los 22 mil trabajadores de esta federación.

"Antes teníamos las excepciones. Ahora quedamos discriminados", enfatizó Matarazzo. Ocurre que con la vuelta de Ganancias se eliminaron todas las exenciones que existían, salvo la de la ley 26.176 que tenían los petroleros. Pero en la letra chica que se publicó en el Boletín Oficial quedó que es sólo para petroleros que se desempeñen "en boca de pozo", es decir, trabajadores de los yacimientos.

Ante la consulta de cuál podría ser la posible solución, Matarazzo contó que no hay ningún canal de diálogo con AFIP ni con Economía, sino otros dos caminos. Por un lado el judicial, dado que judicalizaron sentirse "discriminados" por haber quedado fuera de la reglamentación. La otra vendría del lado empresario: negociar una compensación por fuera del salario que no tribute Ganancias.



Hoy hay un canal abierto con las empresas, pero todavía no hubo acuerdo. "Volver a pagar Ganancias fue un perjuicio para nosotros, pero no para las empresas. Estamos obligados a hacer horas extras por tratarse de procesos continuos. Antes esas horas no pagaban, ahora si. Hoy cobramos menos que antes y fuimos discriminados frente a otros petroleros", agregaron desde el sindicato.