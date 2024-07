La balanza con Brasil vuelve a dar positiva pero algunos números se empiezan a resentir

En medio de la escalada de tensión entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Argentina se anotó su cuarto mes seguido de superávit comercial con Brasil. Sin embargo, el gigante regional ha perdido participación en el comercio exterior argentino en los últimos años.

El intercambio comercial con Brasil en junio fue un 31,6% inferior al del mismo mes del año pasado, pero las exportaciones de Argentina al país vecino subieron un 8,8% interanual, por lo que pudo alcanzar un superávit de u$s 49 millones, según analizó la Camara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El intercambio total en junio fue de u$s 1.969 millones, contra los u$s 2.877 millones intercambiados en el mismo mes del año pasado. En comparación con mayo, el intercambio se contrajo un 11,1%.

La balanza volvió a arrojar un superávit para Argentina a raíz de la suba de las exportaciones, que recuperaron el terreno positivo luego del traspié de mayo, y treparon un 8,8% interanual y acumularon los u$s 1.009 millones. Las importaciones se derrumbaron un 50,8% y acumularon u$s 960 millones. Así, el saldo para Argentina fue de u$s 49 millones.

Así, Argentina se anotó cuatro meses de superávit consecutivo y acumula un saldo de u$s 107 millones. Según ABECEB, esto representa un cambio significativo respecto del déficit de u$s 3.504 millones registrado en el mismo período del año pasado.

La suba de las exportaciones a Brasil se debió a los mayores envíos de trigo y centeno no triturado, vehículos para transporte de mercadería, polímeros de etileno, petróleo bruto o aceites minerales bituminosos. En lo que va del año, las exportaciones acumulan un alza del 2,4% interanual.

Por el lado de las importaciones, la caída se explicó por las menores compras de soja, partes y accesorios de vehículos, productos semiacabados, lingotes de hierro o acero, barras de hierro, ángulos y perfiles de acero y hierro, así como de productos laminados. Las compras al país vecino acumulan 11 meses de baja y anotaron su peor caída desde la pandemia (-55% en mayo de 2020).

Argentina se ubicó como el quinto proveedor a Brasil y el cuarto comprador en junio. Para el resto del año, ABECEB estima que las importaciones se mantendrán deprimidas a pesar de la eventual recuperación económica. Una apreciación real del peso y la quita del impuesto PAIS podrían aumentar el dinamismo de las compras. En este sentido, el tipo de cambio real bilateral cayó un 50,7%. Para el año, esperan que el balance comercial bilateral sea equilibrado, aunque hacia fin de año Argentina podría acercarse al escenario deficitario.

Para todo el año, el Gobierno espera que las exportaciones totales suban un 20,9% y alcanzarían los u$s 95.367 millones, mientras que las importaciones caerían un 17,7% hasta los u$s 73.449 millones, según lo expresó en el anticipo del Presupuesto girado al Congreso.

A pesar de sostenerse como el país que recibe la mayor cantidad de las exportaciones argentinas, en los últimos años, el rol de Brasil en el comercio internacional de nuestro país ha ido decreciendo. Según analizó Marcelo Elizondo, analista económico internacional, si bien Brasil se mantiene como el principal socio comercial de Argentina, tiene una incidencia en el total de las exportaciones de nuestro país un 40% inferior a lo que supo representar en los primeros años del Mercosur.

Desde la creación del bloque común, Brasil pasó a representar entre el 25% y el 26% de las exportaciones argentinas. Con los años, alcanzó a representar el 35% para luego ir perdiendo peso hasta acomodarse en el 15% del total. La caída no solo se expresa en porcentajes sino también en números absolutos. La pérdida de preponderancia de Brasil tiene como contracara, según el especialista, la mayor participación que han ganado países como China, India o Vietnam.