El FMI revela su evaluación de la economía argentina

Aunque el encuentro entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, aplacó la incertidumbre financiera y generó buenas expectativas sobre la relación entre el Fondo y su principal acreedor, la Argentina, el staff técnico no elevó aún al Directorio el informe con los resultados de la segunda revisión de metas del programa de Facilidades Extendidas.

En la práctica, el visto bueno a la revisión del trimestre abril - junio, que se esperaba para este viernes , activa el giro de u$s $4100 millones al Banco Central, necesarios para cancelar compromisos de deuda que vencen en los próximos días . Sin embargo, para que la transferencia se ejecute, la Argentina deberá esperar que el Directorio del FMI revise y convalide el informe elaborado por el cuerpo técnico.



Este miércoles 21 , Economía deberá cancelar u$s 950 millones de intereses, al día siguiente , afrontará un pago de capital por u$s 1850 millones y además atesorar otros u$s 1355 millones para principios de octubre , según datos del estudio Broda.

Por eso, pese a la calma que trajo Sergio Massa de EE.UU. y el fortalecimiento que logró el Central en las últimas semanas con la liquidación extraordinaria del sector sojero, el reloj inició la cuenta regresiva .

El portavoz del FMI, Gerry Rice, informó que "los equipos siguen discutiendo en este momento", y confirmó que finalizar la evaluación podría demandar "un par de días" más .



La situación no es extrema ya que entre reservas y un remanente de derechos especiales de giro (DEG) la Argentina alcanza a cubrir los vencimientos que rondan u$s 2500 millones, sin embargo, el Gobierno aguarda que el giro del FMI se efectivice lo antes posible para no debilitar la posición del BCRA .

En el marco de la visita que inició este domingo el presidente Alberto Fernández a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), este lunes, se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el Consulado argentino en Nueva York, según informaron fuentes oficiales.

El encuentro se llevará a cabo a pocos días del respaldo que expresó la titular del organismo internacional de crédito al nuevo jefe de la cartera de Economía, tras su paso por Washington . "El ministro expresó su clara intención en movilizar el apoyo externo, acentuar esfuerzos para estabilizar la economía y garantizar un crecimiento sustentable con inclusión, bajo los principios de orden fiscal y el fortalecimiento de las reservas", indicó Georgieva a través de un comunicado que se emitió tras el encuentro con la delegación económica de la Argentina.

El compromiso que volvió a sellar por estos días la Argentina con el cumplimiento de las metas fijadas con el FMI, se reflejó en los datos del Presupuesto 2023, que llegó al Congreso de la Nación en la madrugada del jueves. En el mismo se incluyeron ítems, como el recorte de subsidios, que van en línea con requerimientos del organismo internacional para favorecer el alcance de los objetivos pautados.

En sintonía con los requerimientos del organismo internacional para favorecer el alcance de uno de los objetivos pautados, la reducción del déficit fiscal , el documento oficial incluye, entre otros puntos, recorte de subsidios.