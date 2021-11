Aníbal Fernández y su polémica frase sobre armas y los votantes de Juntos por el Cambio en las elecciones

Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, dijo que los votantes de Juntos por el Cambio "se van a pegar un tiro en el pie" en las elecciones del 14 de noviembre.

"Una parte del pueblo va a votar a sus verdugos, a quienes van a ir por sus derechos. Se van a pegar un tiro en el pie", dijo Aníbal esta mañana, en una desafortuanda frase dada la cartera que dirige.

El ministro Fernández agregó: "Los que voten (a la alianza opositora) creyendo que esa es la solución porque los convencieron mintiéndoles, se van a encontrar con que van a ir por sus indemnizaciones y que van a flexibilizar el trabajo para que sea más cómo tomar y echar gente tantas veces como sea necesario".

Aníbal Fernández también tuvo palabras agresivas contra Mauricio Macri, a quien definió como "un señor cabeza de frasco que dice estupideces y ningunea a todo el mundo" .

Sobre el expresidente Macri, agregó: "Es un tipo pagado de sí mismo que se siente que vive arriba de un caballo y que le da órdenes al resto, que son sus súbditos. Es rico, con plata mal habida, pero rico al fin. Y cree que tiene todo el derecho del mundo de ufanarse".

En su desborde, Aníbal Fernández también reconoció que no le tiene "ningún tipo de respeto" a María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual candidata a diputada nacional de JxC en la Ciudad de Buenos Aires; y a Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI.

"Especialmente a la exgobernadora no le tengo respeto , porque gobernó una provincia a la que hizo pedazos. No dejó macana por hacer : rompió 64 hospitales, desinvirtió y endeudó en dólares cuando no hay ingresos en dólares. No puede explicar cómo tiene el departamento que tiene ", remarcó en C5N.

