Alfonso Prat-Gay y una medida inviable sobre el dólar: "No hay manera de ..."

El ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, desestimó por completo la idea de dolarizar la economía que pregonan muchos economistas y consultoras.

" No hay manera de dolarizar porque no tenés los dólares, no tenés con qué respaldar lo que quisieras respaldar ", planteó Prat-Gay de manera categórica en el programa Animales Sueltos.

El economista explicó por qué la dolarización es inviable en Argentina. "Tenés muchos pesos en circulación, los que tenemos en el bolsillo, además de los que debe el Banco Central (BCRA) y muy pocas reservas, las reservas que tiene el banco son casi todas prestadas".

En este sentido, el ex titular de la autoridad monetaria señaló que en el país pueden convivir pesos y dólares ya que la gente utiliza cada una de esas monedas para diferentes compras o inversiones.

Prat-Gay explicó por qué no hay manera de dolarizar la economía argentina

"El tipo de cambio tendría que irse muy muy para arriba para que esas pocas reservas equiparen a esos muchos pesos. Ya tenemos un régimen de facto bimonetario, porque el peso no es una moneda de ahorro . Es la que los argentinos usan para transacciones, pero no es la que usan para comprarse una casa o un auto. La unidad de cuenta es en dólares", justificó Prat-Gay.

El exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri aprovechó además para criticar los diferentes tipos de cambio, al señalar que son un "parche".

"Es un desorden, no hay países del mundo donde una misma mercancía, aunque sea la moneda, tenga distintos valores. Estamos en un país donde el peso vale distinto según seas turista, producto, consumidor, ahorristas, emprendedor, en un sector, como tecnología, exportador de soja por 30 días, es un desorden. Tenemos un dólar oficial y otros distintos, eso sucede porque el gobierno admite que el dólar oficial está muy barato", planteó el economista.

Por último. y consultado sobre qué decisiones tomaría para corregir el rumbo económico de la Argentina, sugirió empezar por la política exterior. "Empiezo por valores, defino los que no voy a negociar y en función de eso defino mis alianzas. A partir de los valores establezco dónde está la relación comercial más fructífera que pueda sacar, hoy podría explorar India. Es un mercado inmenso que está desarrollándose. Definís una misión comercial, creo que hay que darle mucha más injerencia a Cancillería en las cuestiones comerciales y económicas. Vamos a salir adelante si duplicamos o triplicamos el nivel de exportación", explicó Prat-Gay.