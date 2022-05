Italia en alerta por Argentina: pide previsibilidad económica y jurídica para destrabar el comercio bilateral

Con tono diplomático aunque tajante, el embajador de Italia en Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, expresó que "las empresas y los inversores internacionales necesitan mayor previsibilidad en Argentina".

No solo esto. El representante italiano destacó que "es muy importante que el cuadro jurídico sea estable" en el país, y que haya "políticas constantes, de Estado y un rumbo que vaya más allá del cambio político".

No es estrictamente la inflación lo que más preocupa a los inversores italianos establecidas en el país. "Las empresas italianas que trabajan en Argentina lo que ven como más relevante son los problemas para poder importar insumos y para exportar o girar divisas", dijo a El Cronista el embajador Lucentini desde uno de los salones de la imponente embajada italiana en Buenos Aires.

Para este funcionario de carrera, que ocupó cargos de relevancia en la Unión Europea, la pelea interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner "es algo común al mundo político y frecuente en el mundo latino". No lo ve como un factor de preocupación.

Sin embargo, Italia comparte la preocupación con Estados Unidos respecto del avance de China en la Argentina y en la región. "Hay motivo de preocupación en materia de competencia comercial con China", dijo el embajador que se mostró optimista respecto de los avances del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

- ¿Cómo evalúa las relaciones entre Italia y la Argentina?

- Las relaciones entre Italia y Argentina son muy buenas. Desde el punto de vista político, económico y cultural son muy buenas relaciones. Tenemos también el deseo de mejorar las relaciones. Desde el punto de vista económico quisiéramos mejorar las relaciones. Creemos que podría ser mucho mejor.

- ¿En qué punto desearían mejorar las relaciones económicas?

- Argentina e Italia como todos los países del mundo tienen un deseo común que es el deseo de la provisión energética y en ello pueden cooperar. Sin embargo, se va a modificar sustancialmente la matriz económica ante la situación de guerra en Ucrania. Y Argentina e Italia pueden colaborar. Son complementarios. Italia no tiene materia prima pero ha desarrollado en su historia el know how y la industria. La Argentina tiene materia prima en agricultura, gas, litio, petróleo. Por eso decimos que podemos mejorar las relaciones económicas que son complementarias. Esto es algo muy importante para complementar los sistemas económicos y para poder ayudar a Argentina a transformar sus exportaciones de materia prima también lograr productos con valor agregado.

- ¿En el contexto mundial de guerras y faltante de alimentos, se pierde una oportunidad histórica?

- Hay condiciones para compensarse más. El trabajo de la embajada es apuntalar este tema y lograr estos temas concretos.

-Pero los empresarios creen que Argentina podría mejorar mucho más su potencial si hubiera más seguridad jurídica o reglas de juego claras...

-Ese es un punto a evaluar. Las empresas y los inversores internacionales necesitan de mayor previsibilidad. Hoy la previsibilidad no es muy grande en Argentina. Claramente en este momento hay un poco de incertidumbre. Es que la Argentina se acerca a las elecciones del 2023.

-¿El clima electoral que pueda existir genera más incertidumbre?

-No mayor incertidumbre. Es normal que antes de unas elecciones suceda ello. Lo más importante es que Argentina pueda tener políticas constantes, de Estado y un rumbo que va más allá del cambio político que pueda derivar tras una elección política. Por eso es muy importante que el cuadro jurídico sea estable. Más allá de las elecciones

- ¿La inflación también es otro problema? El cambio de reglas de juego... ¿cuál es el problema mas relevante?

- La inflación es muy importante. Pero las empresas italianas que trabajan en Argentina lo que ven como más relevante son los problemas para poder importar insumos y para exportar o girar divisas. Argentina tiene problemas de inflación y si el gobierno pudiera mejorar y arreglar eso sería mucho mejor desde luego para todos.

- ¿Cree que la pelea entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández puede afectar al clima de inversiones?

- La pelea interna es común al mundo político y también los empresarios externos entienden que eso es algo frecuente en el mundo latino. Pasa frecuentemente. Pero lo más importante es que el gobierno tenga una dirección clara.

- Ustedes tienen peleas permanentes pero tienen un sistema parlamentarista...

- Sí, es muy difícil tener un juicio del sistema presidencial o institucional de la Argentina. Claramente lo que se puede decir, es que en el sistema parlamentario para recomponer relaciones políticas es más fácil y no influye mucho en la economía.

- ¿Cree que hace falta que la Argentina aplique sanciones económicas contra Rusia?

- Creo que la Argentina mantuvo una posición muy prudente en Naciones Unidas en relación a la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Se apreció mucho esa posición. El canciller Cafiero dice que para Argentina aplicar sanciones sin un cuadro internacional o en el marco de Naciones Unidas es imposible. No se puede decir nada de ello.

- Pero ustedes aplicaron desde la Unión Europea sanciones a Rusia...

-Si, pero nosotros estamos en un cuadro diferente de una posición unificada de sanciones por la definición de toda la Unión Europea. Comprendemos que Argentina no puede aplicar unilateralmente sanciones como dijo el canciller. Argentina no puede ir más allá de lo que está haciendo. Creo que la posición de Argentina frente a Ucrania es valorada.

- ¿Cree que la Argentina puede intensificar la presión a Rusia desde la Celac?

- No lo sé, francamente. Creo que ahora sería más importante que sea una posición coherente a nivel político más que económico para impulsar a Rusia en términos de finalizar la guerra. Lo más importante ahora es que haya presión política. No sé si hay necesidad de otra presión económica. Lo importante es una presión política. Y en este sentido Argentina está en una posición bastante decisiva.

- ¿Se lo ve al Gobierno argentino muy cercano a Rusia?

- La Argentina tiene su política exterior. Nosotros somos un país amigo de Argentina y los amigos no siempre comparten la misma decisión. Algunas decisiones nos gustaron mucho como la posición en Naciones Unidas y la visita a Rusia unas semanas antes del conflicto con Ucrania no lo vimos muy positivo. Tenemos que decirlo de manera clara al Gobierno argentino, pero esto no es motivo de conflicto. Son decisiones de cada gobierno. Y lo dejamos en claro al gobierno.

- ¿Avanzará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur?

- Hay un tema de responsabilidad para llevar adelante el acuerdo. Algunos países pidieron un ajuste en términos de desarrollo sustentable. No implica modificaciones al acuerdo ya que no puede haber. Pero hay que definir el tema lo antes posible. Hay una decisión e profundizar los lazos entre el Mercosur y la Unión Europea. La idea es avanzar cuanto antes en el acuerdo.

- Pero siguen existiendo objeciones de países agrícolas en Europa...

- Sí, hay objeciones de países agrícolas pero hay temas mucho más importantes que el tema agrícola. Esto se puede solucionar. Lo más importante es mantener la voluntad política de mantener y avanzar en el acuerdo. Lo importante es mantener la voluntad política del acuerdo.

- ¿Comparten la preocupación de Estados Unidos sobre el avance desmedido de China en la región y en Argentina?

- Italia comparte la preocupación con Estados Unidos. Nosotros somos concordantes con la posición que Argentina tiene respecto a China. Pero hay motivo de preocupación en materia de competencia comercial. Hay también un tema de estrategia de defensa en el continente que planteó Estados Unidos en términos de preocupación y lo compartimos.

- Pero hay más preocupación por lo comercial...

- Si hay países con reglas de juego más elásticas en términos comerciales. Las reglas son muy importantes para respetar los derechos de los trabajadores. Cuando esto no pasa y los sistemas laborales son más baratos eso complica la competencia. Impacta a nivel internacional en la competencia. Por eso sería muy importante que haya un cuadro de competencias iguales para todos. Esto puede generar un problema de equilibrios políticos en la región y hay que mirar con mucha atención todo eso. Comprendo la preocupación de Estados Unidos.