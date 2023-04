Destinarán fondos para películas, series, documentales y animación: montos y requisitos para acceder

La industria audiovisual argentina es reconocida a nivel internacional por su gran calidad en la producción de contenidos. Sin embargo, muchas veces las productoras locales enfrentan dificultades para llevar adelante sus proyectos debido a la falta de financiamiento. Por esta razón, el Gobierno presentó una nueva iniciativa que busca potenciar la producción de contenidos audiovisuales en el país y fortalecer a las productoras nacionales. Se trata del programa Film+Ar, que otorga líneas de financiamiento para proyectos de producción de contenido audiovisual en asociación con empresas internacionales.



Massa, Sujarchuk, Filmus, en la presentación de Film+Ar.

A quién está destinado Film+Ar y cuáles son los requisitos para acceder a los fondos

El programa está destinado a personas jurídicas privadas con experiencia en el área, y otorgará asistencia financiera a proyectos que tengan asegurada su realización y presupuesto, cuyo destino sea la producción de contenido audiovisual de manera asociada entre al menos una productora nacional o radicada en el país y una o más empresas internacionales.

Es importante destacar que, con la obtención del beneficio, las productoras deben comprometerse a liquidar un mínimo de u$s 500.000 o su equivalente en otras monedas en el Mercado Único y Libre de Cambios. Para aquellos proyectos que puedan acreditar que los derechos del contenido audiovisual producido y/o la propiedad intelectual sean retenidos parcial o totalmente por una empresa argentina, el monto a liquidar será de u$s 100.000. La liquidación de divisas deberá realizarse de acuerdo a los pagos recibidos por la plataforma internacional.

Cuánto destinarán a las productoras que accedan a los fondos del Film+Ar

La productora nacional que aplique y sea aprobada por el programa Film+Ar, recibirá un máximo de hasta $140 millones en Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta un 25% del valor de los gastos elegibles. Estos gastos incluyen recursos humanos y salarios, servicios propiamente audiovisuales como por ejemplo alquiler de equipos técnicos, y servicios complementarios como hotelería o catering.

El presupuesto total del programa Film+Ar es de $1.300 millones, de los cuales $500 millones provendrán del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) y el resto de la Secretaría de Economía del Conocimiento.

El programa Film+Ar se enfoca en tres instancias: diseño y pre-producción (guiones, animación y bocetos gráficos), producción de largometrajes o series de géneros de ficción, documental, o animación, y postproducción de esos contenidos audiovisuales mediante edición o montaje, efectos visuales, corrección de color, mezcla de sonido y musicalización, doblaje, subtitulado, conversión de normas y formatos.

La iniciativa Film+Ar tiene como objetivo fomentar la vinculación con la industria extranjera y posicionar a la Argentina como un centro de producción de contenidos para audiencias globales. Además, busca promover el fortalecimiento de las productoras nacionales para generar contenido para audiencias locales y posicionarse como proveedoras de la industria internacional, no solo de servicios audiovisuales sino también de propiedad intelectual.

El programa Film+Ar también busca empujar la vinculación con la industria global, atraer inversiones y reforzar la dinámica con las industrias anexas y complementarias al sector audiovisual. De esta manera, el Gobierno argentino está haciendo un esfuerzo por potenciar la producción local de contenido audiovisual y promover la cultura y el talento argentino a nivel internacional.