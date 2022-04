Alerta IFE 4 2022 ANSES: Fernanda Raverta explicó cuáles son las otras dos formas para anotarse al bono de $ 18.000 si la página está caída

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió este viernes, una alerta ante la caída de la página Mi ANSES para completar el formulario de inscripción al bono IFE 4 de $ 18.000 para monotributistas y trabajadores informales no registrados.

"Debido a las millones de personas que están ingresando en la página oficial para solicitar el Refuerzo de Ingresos, estamos registrando cortes intermitentes en el servicio. Si estás teniendo problemas para ingresar a nuestra web, te pedimos que vuelvas a intentar más tarde" , señaló el organismo previsional, a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La instancia de solicitud al "Refuerzo de Ingresos" que se inició este jueves, continuará disponible hasta el 28 de abril, donde cada uno de las y los interesados podrán avanzar con la presentación de una Declaración Jurada (DDJJ).

"La inscripción al Refuerzo de Ingresos está disponible las 24 hs y se podrá realizar hasta el 07/05" , insistió ANSES.

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, informó este jueves las alternativas vigentes al aplicativo MI ANSES para completar el formulario de inscripción al bono IFE 4 de $ 18.000 para monotributistas y trabajadores informales no registrados.

Durante su intervención en el segmento "ANSES Responde" de la TV Pública y luego de ser consultada por la potencial imposibilidad de no tener acceso a una red de conexión, la funcionaria explicó que aquellos solicitantes "pueden ir a una de las oficinas" del organismo previsional.

"Los vecinos y vecinas que no tengan teléfono, que no tengan internet o que no tengan computadora, pueden acercarse sin turno previo, a una oficina y hacer la consulta" , apuntó Raverta.

Además, enfatizó que "debido a que hay mucha cantidad de personas que están entrando" a la web de inscripción, "se caiga por un ratito" , por lo que llamó a "insistir" ya que "con sólo actualizar se puede volver a acceder a la información".

"Tal vez en nuestra página web, debido a que hay mucha cantidad de gente entrando, se caiga por un ratito. Hay que insistir. Paciencia porque la verdad es que volviendo a incorporarte a la página de ANSES, enseguida podes acceder a la información" , concluyó.

