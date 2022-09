Alerta compras al exterior: el nuevo cepo del Gobierno que prohíbe traer estos productos de afuera ya está en marcha

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno endureció el cepo a las compras al exterior por sistema "puerta a puerta" y ahora sólo se puede gastar u$s 1000 Es un panorama sombrío para las tiendas de e-commerce transfronterizo tales como Amazon.

La nueva medida de la AFIP acompaña el objetivo del ministro de Economía, Sergio Massa, quien busca hacer recortes en gastos de turismo, ahorro y compras en el exterior para potenciar las reservas del Banco Central.

El cepo va en línea con el aumento al impuesto PAIS y el adelanto de Ganancias que ya pagan las compras con divisa extranjera (el llamado "dólar tarjeta").

E commerce: cuánto puedo gastar en compras al exterior

La resolución de la AFIP establece una modificación al valor máximo de cada compra (o suma de compras) que se realice en el exterior por vuelo. Anteriormente, este tope tenía un techo de u$s 3000, pero ahora se recortó a sólo u$s 1000.

Es un retroceso al sistema del 2019, antes de que el proceso se simplificara y se aumentara el monto a u$s 3000 junto con una franquicia sin impuestos de u$s 50.

La medida impacta sobre las compras de productos en el extranjero cuyos envíos se realizan a través del sistema couriers, es decir, correos privados. Su finalidad es el "fortalecimiento de acciones de control y fiscalización ejecutadas en los distintos regímenes de importación".



Por su parte, se mantiene la posibilidad de ingresar hasta tres unidades de la misma especie en un mismo vuelo, mientras estas "no presuman finalidad comercial", según indica la AFIP. El peso máximo del envío de hasta 50 kilos también se sostiene.

Restricción de compras al exterior: qué dijo Amazon

El Gobierno endureció el cepo a las compras al exterior por sistema "puerta a puerta" y solo se puede gastar US$1.000: así advierten las empresas a los usuarios sobre la nueva medida de la AFIP.

Son varias las empresas que están comunicando los cambios a sus usuarios. Entre ellas, la reina del comercio electrónico para compras al extranjero: Amazon. Según indica un tuit de @FinanzasArgy, la compañía estadounidense ya advierte a sus compradores a la hora de buscar computadoras o pantallas de TV.

Aduana: ¿Qué productos se pueden comprar del exterior?

Los productos que pasan las restricciones aduaneras son todos aquellos que impliquen mercadería para uso personal y no comercial, envíos de hasta 50 kilos de peso y operaciones que no superen los u$s 1000 de importe final.

Cabe recordar que para realizar compras en el exterior se necesita contar con medios de pagos específicos. Estos pueden ser tarjetas de crédito, PayPal, DineroMail, Western Union, etc. A su vez, es necesario contar con CUIT y clave fiscal de AFIP con nivel de seguridad 3, como mínimo.