Alberto se reunió con la CGT y aseguró que la Argentina "va a crecer al 8% en 2021"

En una reunión con los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo, Alberto Fernández tomó nota de las preocupaciones, los reclamos y las proyecciones de unos 15 sindicalistas que trazaron un diagnóstico de la actividad en sus respectivos sectores.

El temario del encuentro, que se extendió por tres horas, incluyó temas 'calientes' como salarios, paritarias, impuesto a las Ganancias y las próximas elecciones de la CGT, previstas para el 11 de noviembre.

Según el comunicado difundido por Presidencia, el jefe de Estado señaló: "Somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo para los argentinos" .

Además, se mostró convencido de estar "en el camino correcto" y remarcó que -según las estimaciones oficiales- la Argentina "va a crecer al 8% en 2021" .

Por su parte, luego de la reunión el cotitular de la CGT, Hector Daer, destacó que existe un fuerte entendimiento entre los referentes sindicales y Fernández : "Desde la CGT venimos a decirle al Presidente que estamos acompañando este proyecto ", remarcó.

Por su parte, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, evaluó: "Fue un encuentro muy extenso y rico , muy oportuno, porque cada dirigente reseñó con detalles la problemática de su sector . El Presidente tomó nota de esa realidad y respondió a las preocupaciones del movimiento obrero organizado".



Según el titular nacional de la Unión de Docentes Argentino (UDA), "fue un encuentro peronista" en el que se dejaron de lado las tensiones por la falta de sindicalistas en el armado de listas del oficialismo de cara a las legislativas y donde, según Romero, la CGT "respaldó de plano a los candidatos del Frente de Todos en el país" .

Se supo que se acordó una reunión en una o dos semanas, cuando el Gabinete Económico visitará la sede de la CGT para dialogar sobre la reactivación económica y las especificidades de cada sector con un enfoque "no tan político sino mucho más técnico", como indicó Daer, titular de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad.

En este punto, Daer definió la creación de empleo genuino como "el horizonte" de la CGT: "A nadie le gusta vivir de un plan, al margen o en la precariedad ".

Respecto a una posible modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, Daer aseguró que con el Presidente no se habló del tema, ya que no estaba en la agenda de la reunión.

El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni.