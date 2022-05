Alberto Fernández reclamó a los empresarios que el ingreso "se distribuya de un modo más equitativo"

Luego de varias semanas registrando caída en su imagen, y golpeado por las constantes críticas internas, Alberto Fernández se dio el viernes un baño de multitud en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde recuperó el tono de campaña, hablándole al electoral, con promesas de revertir el deterioro de los salarios por la indomable inflación.

En un acto organizado por el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, el Presidente admitió: "Nos está costando mucho la redistribución del ingreso". Pero enseguida buscó responsables: sostuvo que esto ocurre porque "algunos acaparan ganancias en perjuicio de los que trabajan".

"Todos mis ministros tienen la tarea de que los salarios le ganan a la inflación y recuperemos el salario real de una vez y para siempre", lanzó desde el escenario, rodeado por un millar de albañiles.

Fernández pidió "trabajar todos, empresarios y trabajadores, para que el ingreso se distribuya de un modo más equitativo e igualitario". El mensaje tuvo un claro sentido: convencer a los formadores de precios que colaboren en bajar las expectativas inflacionarias que, por el contrario, se han disparado en las últimas semanas y llevan a las consultoras a ver una inflación anual cercana al 70%.

"No puede ser que nos jactemos de ser el supermercado del mundo y haya muchos que no pueden comprar sus alimentos", se quejó Fernández, cuyo acto quedó atravesado por la misma interna que atraviesa el Frente de Todos. Incluso aliados, como el diputado Eduardo Valdés, comentaron en la antesala que este encuentro "no colabora con la unidad".

Veinticuatro horas más tarde, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, referente de La Cámpora en la provincia cuyana, tiene previsto hacer de anfitriona de un encuentro amplio de dirigentes sub-50 del peronismo, en todas sus vertientes. La convocatoria, que se vende como plural, cuenta con la bendición implícita de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que mantiene la distancia con el que fuera su compañero de fórmula, ahora catapultado a jefe de Estado.