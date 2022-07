Alberto Fernández acusó al campo de "especuladores" y le respondieron: "Si retenemos granos es para producir la próxima campaña"

Luego de que el presidente Alberto Fernández acusara al sector agropecuario de especular con las ventas de granos al "guardar 20 mil millones de dólares y no liquidarlos" en el marco de la fuerte crisis cambiaria, este sábado el campo le respondió al primer mandatario con firmeza.

Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tildó de "inconcebible" las acusaciones del Presidente y remarcó que, si un productor retiene granos y afecta el ingreso de dólares, lo hace para cubrirse para la próxima campaña.



"Si -un productor rural- puede resguardarse con un poco de granos, simplemente lo hace para comprar gasoil, semillas, y agroquímicos para producir en la próxima campaña", explicó el referente del rubro en diálogo con Radio Mitre.



En el marco de la crisis cambiaria en la que los dólares escasean y el Gobierno busca a toda costa aumentar sus reservas internacionales, la consultora Ecolatina calcula que el campo tiene inmovilizados en forma de granos unos u$s 13.000 millones que no están vendiendo al exterior por la incertidumbre económica.

Ante esto, el Presidente apuntó este viernes contra los productores del agro: "Tenemos el desafío de enfrentar a los que guardan u$s 20.000 millones en el campo y no los liquidan esperando una mayor rentabilidad cuando el país los necesita".



Este sábado, Chemes le respondió a Fernández y se mostró "indignado" por sus declaraciones: "Se ve un Gobierno que se equivoca y trata de tapar los errores acusando con temas que no son verdad, es inconcebible que se nos acuse de especuladores", criticó con dureza.

El titular de la CRA se lamentó de que Fernández criticara a un sector que "sigue apostando a abastecer el país" pese a la crisis macroeconómica y teorizó: "Hay algo ideológico dando vuelta, lo utilizan como chicana para desinformar a los diferentes sectores de la sociedad".

Y sumó: "Lo último que pienso es que hay una falta de conocimiento, no creo que haya funcionarios que no conozcan cómo funcionan la cadena agropecuaria y, si es así, peor todavía", consignó Chemes, subrayando que esto indicaría que "se manipula con distintas herramientas y dejando mal posicionado a un sector con algo que no es verdad".



En línea con lo declarado por su titular, la CRA emitió este viernes un comunicado en el que defendió la postura del campo y repudió los dichos oficiales al remarcar que "los productores no retienen soja ni granos" sino que "simplemente escalonan ventas a lo largo de los meses para financiar sus propios gastos a lo largo del año".

"Ya liquidaron toda la cosecha récord de trigo, y casi toda la de maíz", explicaron al respecto. Y concluyeron: " Tampoco tienen USD 20.000 millones retenidos . No habría manera, porque no son los ingresos totales de los productores en un año calendario".

Finalmente, Chemes fue consultado sobre el proyecto que recorre los pasillos de la Rosada para establecer un tipo de cambio diferenciado para el sector agropecuario, el cual por lo pronto parece descartado, e indicó que esta sería "una medida totalmente equivocada y que va a generar mucha bronca".

Esto se debe a que, para el agro, esto "demuestra que cuando (el Gobierno) quiere recursos, existen medidas para incentivar la producción", criticó Chemes. Y concluyó: "Va a generar una discordia dentro del mismo sector".